Lào Cai:

Thông tin từ UBND xã Cốc San cho biết, khoảng 0h05 ngày 25/4, trên tỉnh lộ 155 đoạn qua địa bàn xã xảy ra vụ lật xe khách chở 39 hành khách.

Hiện trường vụ lật xe khách chở 39 người trong đêm tại xã Cốc San. Ảnh: ĐL

Theo thông tin ban đầu, xe khách do tài xế L.T.P. (37 tuổi, trú phường Chiềng An, tỉnh Sơn La) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường đèo dốc, nhiều khúc cua. Khi đến Km7+500, phương tiện bất ngờ đâm vào cống ven đường rồi lật nghiêng.

Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế không quen địa hình, gặp đoạn dốc dài, nhiều khúc cua liên tiếp dẫn đến mất phanh. Trong tình huống khẩn cấp, tài xế đã chủ động đánh lái áp sát taluy dương để giảm thiệt hại.

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương, xe khách hư hỏng.

Kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy.