Sáng 5/1, một chiếc xe khách chạy tuyến Quảng Ninh - Sông Mã chở 25 người bất ngờ bị lật tại Quốc lộ 37 (Sơn La), khiến 11 hành khách bị thương.
Khoảng 5h cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 29F-016.XX (nhà xe Đoàn Xuân) chạy tuyến Quảng Ninh – Sông Mã lưu thông hướng Cò Nòi đi Sông Mã.
Khi đến Km472+700 Quốc lộ 37 (bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn), phương tiện bất ngờ đâm vào dải phòng hộ mềm rồi lao xuống suối.
Cơ quan chức năng xác định tài xế là Nguyễn Q.V. (SN 1985, trú tại Quảng Ninh). Làm việc với công an, ông V. khai do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái.
Thời điểm gặp nạn, trên xe có 22 người. Hậu quả, tài xế V. bị gãy tay, 10 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Phiêng Pằn. Phương tiện hư hỏng nặng.
Hiện Tổ CSGT Mai Sơn (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) đang phối hợp với đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
Liên quan đến vụ tai nạn khiến 9 người tử vong ở Lào Cai, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân bị thương và tử vong.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 3 người tử vong tại tỉnh lộ 172, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.