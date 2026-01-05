Khoảng 5h cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 29F-016.XX (nhà xe Đoàn Xuân) chạy tuyến Quảng Ninh – Sông Mã lưu thông hướng Cò Nòi đi Sông Mã.

Khi đến Km472+700 Quốc lộ 37 (bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn), phương tiện bất ngờ đâm vào dải phòng hộ mềm rồi lao xuống suối.

Hiện trường vụ lật ô tô khách ở xã Phiêng Pằn. Ảnh: Xã Phiêng Pằn

Cơ quan chức năng xác định tài xế là Nguyễn Q.V. (SN 1985, trú tại Quảng Ninh). Làm việc với công an, ông V. khai do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái.

Thời điểm gặp nạn, trên xe có 22 người. Hậu quả, tài xế V. bị gãy tay, 10 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Phiêng Pằn. Phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện Tổ CSGT Mai Sơn (Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La) đang phối hợp với đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Xe khách bị lật khiến nhiều người bị thương. Ảnh: Xã Phiêng Pằn

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị biến dạng nặng. Ảnh: Xã Phiêng Pằn