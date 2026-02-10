XEM CLIP:

Vụ việc xảy ra vào chiều 10/2 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km178, đoạn qua xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ), khiến chiếc xe tải bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, xe tải mang BKS 72H-029.xx đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam thì bất ngờ bốc cháy ở phần đầu xe. Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng cho phương tiện tấp vào dải dừng khẩn cấp để bảo đảm an toàn, sau đó mở cửa thoát ra ngoài.

Nhiều bao hàng hóa trên thùng xe được đưa xuống mặt đường nhằm hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm toàn bộ phương tiện.

Ngọn lửa bùng phát mạnh, nhanh chóng bao trùm phương tiện. Ảnh: Lạc Sơn

Một số phương tiện đang lưu thông trên cao tốc đã dừng lại hỗ trợ tài xế chữa cháy ban đầu, nhưng do lửa lan nhanh nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn.

Đơn vị quản lý tuyến cao tốc cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng sau đó khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, phối hợp chữa cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Sự cố không gây cản trở giao thông trên tuyến do xe tải bị cháy nằm ở dải dừng khẩn cấp.