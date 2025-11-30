Ngày 30/11, Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết khoảng 14h45 cùng ngày, một xe khách biển số Hà Nội lưu thông hướng về Hà Nội đã gặp tai nạn gần lối ra nút giao Đán – Tân Lập.

Theo thông tin ban đầu, khi đến khu vực trên, tài xế xe khách bất ngờ tăng tốc từ khoảng 50 km/h lên hơn 70 km/h để vượt một xe tải cùng chiều. Chỉ vài giây sau, xe khách tông trực diện vào đuôi xe hút rác đang dọn vệ sinh ở làn sát dải phân cách.

Hình ảnh từ clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy thời điểm xảy ra va chạm, tầm nhìn phía trước của xe khách bị hạn chế do bụi từ xe hút rác bốc lên mù mịt, nhưng tài xế vẫn không giảm tốc.

Cú va chạm mạnh khiến tài xế xe khách gãy chân, phải đưa đi cấp cứu. Trên xe có khoảng ba hành khách, không ghi nhận thương vong nghiêm trọng.

Tại hiện trường, phần đầu xe khách biến dạng, kính lái vỡ hoàn toàn. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc gần 2 km. Đến 16h30 cùng ngày, việc xử lý hiện trường mới hoàn tất.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.