Vụ tai nạn xảy ra lúc 4h10 tại Km71+200, thuộc địa phận thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng (huyện Núi Thành, Quảng Nam cũ).

Thời điểm trên, xe khách biển kiểm soát 29B-081.62 chở 12 người bất ngờ va chạm với xe đầu kéo BKS 15C-360.35 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, Hải Phòng) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.X

Cú tông mạnh khiến 3 hành khách tử vong tại chỗ. Nhiều người bị thương đã được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: N.X

Tại hiện trường, xe khách bị biến dạng hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.