Tôi đang tìm hiểu để mua lại một chiếc xe cũ và thật sự phân vân vì hồ sơ của xe này phức tạp. Chủ cũ có chia sẻ xe từng gặp tai nạn khá nặng ở phần đuôi, sau đó đã được thay một mảng thân vỏ lớn tại xưởng dịch vụ chính hãng.

Một chiếc xe bị tai nạn nặng khi mua lại khiến nhiều người cảm thấy băn khoăn. Ảnh minh họa: Fanpage Oto Fun Quảng Ninh

Nhìn bên ngoài thì xe đã được phục hồi khá sạch sẽ, nhưng tôi vẫn lo về pháp lý và thủ tục đăng kiểm. Tôi băn khoăn liệu một chiếc xe tai nạn đã từng va chạm mạnh, phải thay thế một phần thân xe như vậy có bị ảnh hưởng gì khi đi đăng kiểm hay không.

Cụ thể là có bị từ chối, yêu cầu giám định lại hay cần nộp thêm giấy tờ gì đặc biệt không. Tôi muốn nắm thật rõ trước khi quyết định có nên mua chiếc xe này hay không.

Vậy kính nhờ các độc giả chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này. Tôi xin cảm ơn!

Độc giả Đặng Văn Thuân (Quế Võ, Bắc Ninh)

