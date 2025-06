Không hiếm trường hợp một chiếc ô tô khó khởi động hoặc sau một vài ngày không dùng, gây ra mất thời gian, phiền phức. Khi rơi vào tình huống này, nhiều lái xe – đặc biệt là người mới – thường lúng túng, không biết xử lý ra sao hoặc tự phán đoán sai nguyên nhân, dẫn đến cách khắc phục không phù hợp. Điều này không chỉ gây tốn kém chi phí mà còn có thể làm phát sinh những hư hỏng không đáng có.

Không hiếm trường hợp ô tô bị hết điện ắc quy, buộc phải 'nằm đường'. Ảnh minh hoạ: Hoàng Hiệp

Có nhiều nguyên nhân khiến xe ô tô không thể khởi động, bắt nguồn từ các bộ phận như ắc quy, máy phát điện, bộ đề, hệ thống dây dẫn, cảm biến, thậm chí là do hết nhiên liệu. Trong số đó, nguyên nhân phổ biến và dễ gặp nhất chính là ắc quy bị hết điện đột ngột.

Trao đổi với VietNamNet, anh Trần Anh Điệp - chủ một gara chuyên về điện ô tô ở TP Lào Cai cho biết, mọi loại ắc quy đều có tuổi thọ nhất định và có thể "chết bất thình lình" bất cứ lúc nào. Khi nguồn cấp điện này bị ngắt, việc khởi động xe sẽ trở nên bất khả thi.

Theo anh Điệp, ắc quy hết điện có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ quan cơ bản tài xế hay mắc phải là do sơ ý quên tắt đèn, đóng không hết cửa khiến đèn "door" vẫn sáng, tắt máy nhưng vẫn mở khóa điều hòa vẫn chạy... Còn nguyên nhân khách quan đến từ các yếu tố như bình để lâu ngày tự tiêu điện, hoặc rò rỉ điện qua dây dẫn, mối nối...

"Thường thì bình ắc quy dùng từ 2 năm trở lên sẽ bắt đầu có biểu hiện lưu điện kém. Có những xe để 3-4 ngày đã hết điện, không khởi động được, nguy hiểm hơn là xe đang đi chết máy, có thể không đề nổ lại được, khiến xe 'nằm đường' rất nguy hiểm và bất tiện", anh Điệp chia sẻ.

Anh Trần Anh Điệp (áo đen) được cộng đồng Otofun biết đến với cái tên "Điệp Xa lộ", chuyên cứu hộ miễn phí các xe bị hết ắc quy ở Lào Cai. Ảnh NVCC

Theo anh Điệp, khi tài xế không khởi động được xe thì cần phán đoán tình huống xem hết ắc quy hay do lỗi hệ thống khởi động hoặc do cảm biến hoặc nguyên nhân nào đó dẫn đến tình trạng không nổ được máy. Dễ nhất là thử bấm còi xe để nghe tiếng kêu, bật đèn pha và đèn taplo xem có sáng bình thường không? Nếu đèn còi yếu đi thì chắc chắn là do ắc quy hết điện.

"Việc tìm hiểu xem ắc quy hết điện do nguyên nhân nào phụ thuộc vào kinh nghiệm của chủ xe, thậm chí phải sử dụng máy móc để đo dòng điện mới có thể biết được. Tuy nhiên, trước mắt vẫn là phải tìm cách khởi động được xe cái đã", anh Trần Anh Điệp chia sẻ.

Việc nhờ một chiếc xe khác để câu bình ắc-quy là khá phổ biến, tuy nhiên cần đấu nối dây và thực hiện đúng quy trình. Ảnh NVCC

Với kinh nghiệm cứu hộ hàng ngàn chiếc ô tô bị hết điện, anh Điệp cho rằng việc cần làm đầu tiên là kích điện cho bình ắc quy để khởi động được máy. Có thể dùng ắc quy dự phòng, bộ kích điện hoặc đơn giản nhất nhờ một chiếc xe khác để câu bình. Với trường hợp này, việc đấu nối dây điện cũng cần phải chú ý kẻo "lợn lành thành lợn què".

Theo vị chuyên gia này, đầu tiên phải có một bộ dây điện đủ tốt. Việc nối dây của hai chiếc xe cho điện và hết điện theo nguyên tắc nối cực dương (+) của xe cho điện nối với cực dương của xe hết điện; nối cực âm (-) của xe hết điện với mát (có thể là miếng kim loại nằm trên khung xe cho điện).

Việc kẹp thẳng cực âm (-) bình xe hết với mát trên thành xe chứ không kẹp trực tiếp vào cực (-) của xe cho điện là để tránh xung đột, gây sụt điện và gây hại cho bình xe cho trong trường hợp xe cho và xe hết điện không cùng dung lượng bình ắc quy, ví dụ bình xe cho 60 Ah nhưng cứu hộ cho xe hết có bình lớn hơn, lên tới 80-100 Ah.

Sau khi kẹp đúng các vị trí, quy trình sẽ là khởi động xe cho điện trước, sau đó mới khởi động xe hết điện. Khi đã khởi động được rồi, đợi xe hết điện chạy ổn định vài phút mới tiến hành gỡ các dây nối ra theo thứ tự ngược lại, tức là tháo cực âm (-) trước, dương (+) sau.

Anh Điệp cũng lưu ý là tuyệt đối không đấu sai cực của ắc quy (nối cực âm với cực dương) vì điều này có thể làm chập cháy một số bộ phận trên xe. Lúc này, nhẹ là hỏng các cầu chì, tụ điện, còn nặng sẽ gây hỏng máy phát, thậm chí gây cháy nổ rất nguy hiểm.

"Nhiều trường hợp bình xe nhận hết cạn kiệt phải nổ máy xe cho điện khoảng 15-30 phút để sạc ngược, thậm chỉ có thể lâu hơn tuỳ vào bình xe to hay nhỏ. Sau khi nổ được máy, cần đưa đến gara uy tín để kiểm tra tổng thể các bộ phận, tìm ra nguyên nhân chính xác của việc ắc quy hết điện và khắc phục sớm. Nếu lỗi do ắc quy hoặc nguyên nhân từ máy phát, củ đề, cần thay thế sửa chữa ngay để tránh bị nằm đường", anh Điệp chia sẻ thêm.

Ngoài ra, anh Trần Anh Điệp cũng đưa ra một số lời khuyên cho chủ xe như sau:

- Thường thì một số xe đời cao sẽ có báo ắc quy trên đồng hồ của xe, còn những xe đời thấp thì những biểu hiện là đề dai nghĩa là khi nó lâu nổ hơn, hoặc nhiều biểu bất thường khác. Khi gặp các dấu hiệu này, cần kiểm tra ắc quy ngay để khắc phục kịp thời.

- Có thể quan sát trên bề mặt, các cọc bình và tiếp điểm của ắc quy. Nếu có hiện tượng bất thường như sùi bột trắng hoặc "mốc xanh mốc đỏ", có thể bình ắc quy đó đang bị rò rỉ axit và nguy cơ rò rỉ điện rất cao.

Một chiếc xe bị "mốc xanh mốc đỏ" ở cọc ắc quy. Ảnh: Hoàng Hiệp

- Thông thường, ắc quy chỉ hoạt động hiệu quả khi sử dụng dưới 2-3 năm, do vậy khi ắc-quy trên xe của bạn đã sử dụng trên 3 năm, đừng tiếc tiền thay mới để đảm bảo an toàn.

- Hạn chế độ chế lên xe các thiết bị điện công suất lớn như đèn, còi, hệ thống âm thanh,...vì sẽ làm tăng tải, giảm tuổi thọ ắc quy. Thậm chí nếu độ chế không đúng cách, đấu nối không đảm bảo có thể gây cháy nổ rất nguy hiểm.

- Tập thói quen tắt hết các thiết bị điện như đèn, đèn trần và đóng cửa cẩn thận khi ra khỏi xe để tránh bị thất thoát điện của ắc-quy. Với những xe ít sử dụng, khoảng 7-10 ngày nên khởi động máy khoảng 10-15 phút, vừa giúp "nóng máy", đồng thời nạp thêm điện cho ắc-quy.

