Mua một chiếc xe mới, bất kỳ ai cũng mong đợi một trải nghiệm hoàn hảo. Theo lẽ thường, một chiếc xe mới chỉ chạy hơn 320km, rất khó xảy ra những trục trặc về máy móc. Tuy nhiên, nếu xảy ra, đó là lúc bạn cần mang xe quay lại đại lý để yêu cầu bảo hành.

Chuyên trang ô tô của Mỹ - Motor 1 mới đây đã chia sẻ câu chuyện của thợ máy Oliver.B với khách hàng mua xe KIA.

Theo đó, người thợ này đã chia sẻ video trên kênh TikTok của mình tình trạng "dở khóc dở cười" của một nữ khách hàng vừa mua chiếc xe KIA hoàn toàn mới được một tuần thì xe đã bị báo lỗi đèn kiểm tra động cơ. Đoạn video ghi lại sự việc hy hữu này đã nhanh chóng thu hút hơn 248.000 lượt xem và hàng trăm lượt bình luận trên mạng xã hội TikTok.

Theo chia sẻ của người thợ máy, lúc đó bảng điều khiển của chiếc xe hiển thị thời gian đếm ngược để thông báo với chủ xe rằng "Xe sẽ tự động tắt sau 26 phút 56 giây".

Khi cắm máy đọc lỗi vào cổng OBD-II của xe, anh khá bất ngờ khi hệ thống máy tính không ghi nhận bất kỳ mã lỗi nào và động cơ nghe chừng vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, Oliver.B nhận thấy âm thanh ống xả có dấu hiệu bất thường. Anh quyết định kiểm tra dữ liệu trực tiếp từ các cảm biến và đạp thốc ga. Kết quả là máy đo đã phát hiện động cơ có hiện tượng bỏ máy ở xi-lanh số 3.

Hiện tượng bỏ máy là gì và vì sao xe mới lại mắc phải?

Dưới góc độ kỹ thuật, hiện tượng "bỏ máy" xảy ra khi một (hoặc nhiều) xi-lanh trong động cơ không thể đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp nhiên liệu và không khí đúng thời điểm.

Hiện tượng bỏ máy thường đến từ lỗi bo-bin, bugi đánh lửa hoặc kim phun bẩn.

Thông thường, nguyên nhân chủ yếu đến từ bugi đánh lửa bị mòn, bám muội than hoặc bo-bin bị hỏng khiến điện áp không đủ tạo ra tia lửa. Ngoài ra, kim phun nhiên liệu bị tắc, rò rỉ đường ống nạp hoặc cảm biến lưu lượng khí nạp (MAF) bị bẩn cũng là những thủ phạm quen thuộc.

Tuy nhiên, đối với một chiếc xe mới chỉ chạy hơn 300km, nguyên nhân hao mòn tự nhiên là không thể xảy ra. Trong trường hợp này, chuyên gia sửa chữa ô tô đánh giá đây có thể là lỗi do linh kiện (bô-bin hoặc kim phun) bị lỗi từ khâu sản xuất hoặc do người dùng đổ nhầm nhiên liệu kém chất lượng khiến quá trình đốt cháy bị gián đoạn.

Nhận biết xe bị bỏ máy như thế nào?

Nếu bạn là một "lái mới", hiện tượng bỏ máy đôi khi khá khó nhận biết ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nếu chú ý, bạn sẽ thấy chiếc xe có những biểu hiện như xe bị giật cục, hụt hơi khi đạp ga tăng tốc, rung lắc khi nổ garanti, động cơ yếu đi rõ rệt và tiêu thụ nhiên liệu tăng vọt hơn bình thường.

Đèn cảnh báo động cơ (Check Engine) thường là dấu hiệu đầu tiên nhưng đôi khi hệ thống điện tử có độ trễ và không báo lỗi ngay lập tức như trường hợp của chiếc KIA nói trên.

Nếu vừa mua một chiếc xe mới và gặp phải tình trạng tương tự, chủ xe hãy bình tĩnh tấp xe vào lề. Tuyệt đối không mang xe ra các gara bên ngoài để can thiệp sửa chữa, bởi điều này có thể khiến xe bị từ chối quyền lợi bảo hành. Hãy gọi ngay cho dịch vụ cứu hộ của hãng hoặc đưa xe đến đại lý chính hãng gần nhất để được kiểm tra và thay thế linh kiện lỗi hoàn toàn miễn phí.

Theo Motor1

