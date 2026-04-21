Xu hướng xe điện, xe hybrid tại Việt Nam đang bước sang giai đoạn cạnh tranh trực diện, không còn là cuộc chơi thăm dò. Từ phân khúc xe điện mini giá rẻ đến SUV cỡ D hybrid, các hãng xe đang dồn dập tung sản phẩm mới để giành thị phần.

Trong tháng 4 này, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự xuất hiện của 3 mẫu "xe xanh" đáng chú ý, trải rộng nhiều tệp khách hàng và mức giá.

Wuling Macaron 2026: Xe điện mini giá từ 269 triệu đồng

Đầu tháng 4, TMT Motors chính thức giới thiệu Wuling Macaron, mẫu xe điện mới nhằm thay thế dòng Mini EV vốn tiêu thụ khá trầm lắng trong hơn 2 năm qua.

Wuling Macaron đang được trưng bày tại đại lý. Ảnh: TMT Motors

Wuling Macaron tiếp tục được định vị ở phân khúc xe điện mini, nhưng đã có bước cải tiến đáng kể khi chuyển sang thiết kế 5 cửa, thay vì 3 cửa như Mini EV. Kích thước tổng thể được gia tăng giúp xe thực dụng hơn trong đô thị, đặc biệt với khách hàng trẻ và người mua xe lần đầu.

Tại Việt Nam, Wuling Macaron có hai tùy chọn phiên bản pin 205km và 300km đi kèm giá bán lần lượt là 269 triệu đồng và 329 triệu đồng.

Ngoại hình xe giữ phong cách bo tròn, nhiều màu sắc trẻ trung, hướng tới nữ giới. Khoang nội thất được nâng cấp đáng kể so với Mini EV, đặc biệt ở bản 300km với màn hình trung tâm 8 inch, phanh tay điện tử và chìa khóa thông minh. Bản 205km trang bị đơn giản hơn với chìa khóa cơ và phanh tay cơ.

Về vận hành, Wuling Macaron sử dụng mô-tơ điện công suất 40 mã lực, tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, đủ dùng trong đô thị. Điểm cộng lớn là xe đã hỗ trợ sạc nhanh DC, dùng cổng sạc chuẩn CCS2, tương thích hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam. Xe dự kiến lắp ráp trong nước và bắt đầu bàn giao từ giữa năm 2026

KIA Sorento Hybrid 2026: SUV cỡ D cạnh tranh với Hyundai Santa Fe

Ngày 18/4, KIA Việt Nam chính thức giới thiệu phiên bản hybrid của Sorento nâng cấp mới và mở đặt cọc, dự kiến giao xe trong quý III/2026. Giá bán hiện vẫn chưa được công bố, nhưng đây là bước đi được đánh giá rất đúng thời điểm.

KIA Sorento Hybrid 2026 được trưng bày tại đại lý. Ảnh: Thaco KIA

Trong bối cảnh xe hybrid đang được hưởng lợi từ chính sách thuế, việc bổ sung phiên bản Sorento Hybrid giúp KIA hoàn thiện dải sản phẩm, sau khi các bản xăng và diesel đã được nâng cấp từ cuối năm 2025.

Hiện tại, phiên bản máy xăng và dầu của KIA Sorento nâng cấp mới đang có giá dao động từ 1,199-1,419 tỷ đồng. Trong khi, phiên bản Sorento HEV và PHEV vẫn đang bán dưới mẫu cũ, có giá từ 1,149-1,399 tỷ đồng.

Theo thông tin từ đại lý, KIA Sorento Hybrid 2026 tại Việt Nam sẽ có 2 phiên bản 1.6 Turbo Hybrid Signature 7 chỗ, gồm bản tiêu chuẩn và bản AWD, cho thấy hãng đã loại bỏ phiên bản Premium và thêm tùy chọn dẫn động 4 bánh.

Hệ truyền động hybrid dùng chung với KIA Carnival Hybrid bao gồm động cơ xăng tăng áp 1.6L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 242 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và pin lithium-ion 1,49 kWh.

Ngoài sự khác biệt ở hệ truyền động, trang bị ngoại thất và nội thất gần như tương đồng với Sorento máy xăng/dầu mới, đồng nghĩa người dùng không phải đánh đổi tiện nghi khi chọn phiên bản hybrid. Trong phân khúc SUV cỡ D hybrid, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của KIA Sorento Hybrid 2026 chính là Hyundai Santa Fe Hybrid, hiện có giá 1,369 tỷ đồng.

BYD Dolphin 2026: Xe điện cỡ B cạnh tranh với Geely EX2

Ngày 20/4, BYD Việt Nam đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của Dolphin tại Việt Nam với thay đổi lớn nhất đến từ nguồn gốc nhập khẩu khi chuyển từ nhập khẩu Trung Quốc sang nhập khẩu Thái Lan.

Chuyển sang nhập khẩu Thái Lan giúp giá bán của BYD Dolphin giảm mạnh so với giá bán cũ. Ảnh: BYD

Nhờ đó, giá niêm yết BYD Dolphin 2026 chỉ còn 569 triệu đồng, giảm 90 triệu đồng so với trước. Đặc biệt, 1.000 khách hàng đầu tiên còn được hưởng giá ưu đãi 499 triệu đồng, bằng đúng giá bán bản cao cấp Geely EX2 Max vừa ra mắt vào cuối tháng 3/2026 và ngang bằng nhiều mẫu xe xăng cỡ B hiện đang bán trên thị trường.

Ở bản mới, Dolphin được kéo dài thân xe thêm 165 mm, đạt 4.290 mm, trục cơ sở 2.700 mm, mang lại không gian hàng ghế sau rộng hơn các đối thủ có cùng tầm giá. Nội thất cũng được bổ sung thêm tiện ích với Apple CarPlay/Android Auto không dây, thẻ khóa NFC, điều khiển giọng nói tiếng Việt, camera 360 độ và gói an toàn tiêu chuẩn gồm 6 túi khí, ABS, ESC, TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc…

Phiên bản mới vẫn sử dụng động cơ điện 94 mã lực nhưng dung lượng pin được nâng từ 44,9 kWh lên 50,25 kWh, cho quãng đường di chuyển đạt 435km/lần sạc. Xe cũng đi kèm sạc nhanh DC 60kW có thể sạc 20-80% chỉ trong 30 phút.

Dù giá đã hấp dẫn hơn, BYD Dolphin 2026 vẫn phải cạnh tranh gay gắt với VinFast VF 5 và Geely EX2, hai mẫu xe điện hiện đang tạo sức ép lớn ở phân khúc giá dưới 500 triệu đồng.

