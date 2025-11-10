Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Weld (bang Colorado), nhiều phương tiện từ các bang khác đã sử dụng biển số trùng với xe thật, khiến chủ sở hữu hợp pháp trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ”.

Khi chiếc xe giả chạy qua các trạm thu phí tự động, hệ thống ghi nhận biển số và gửi hóa đơn về địa chỉ của chủ xe thật, người hoàn toàn không hay biết.

Một cư dân tại Colorado cho biết, anh bất ngờ nhận được hóa đơn thu phí từ Pennsylvania, New Jersey và Delaware, dù chiếc xe của anh chưa từng rời khỏi tiểu bang. Trong trường hợp này, biển số bị sao chép là biển tạm hợp pháp, không phải biển bị đánh cắp.

“Xe ma” khiến tài xế khốn khổ vì hóa đơn thu phí oan

Vấn nạn tương tự cũng xuất hiện tại New York, nơi một tài xế bị truy thu hơn 600 USD tiền phí cầu đường, số tiền sau đó còn bị đưa vào danh sách nợ xấu.

Cơ quan chức năng cho biết, hiện chưa xác định được phương thức các đối tượng sử dụng để sao chép biển số, song khẳng định vấn đề đang lan rộng và cần cảnh giác.

Nếu nhận hóa đơn thu phí không rõ ràng, cảnh sát khuyến cáo người dân báo ngay cho cơ quan công an địa phương và sở đăng kiểm (DMV).

Các tài liệu này sẽ là bằng chứng quan trọng khi khiếu nại với cơ quan thu phí. Nếu không có báo cáo chính thức, việc minh oan cho chiếc xe của mình có thể trở nên rất khó khăn.

Cơ quan quản lý đường cao tốc công cộng E-470 – đơn vị vận hành nhiều tuyến đường thu phí tại Colorado – cho biết, họ rà soát kỹ từng hình ảnh biển số và đối chiếu dữ liệu DMV trước khi chấp nhận hóa đơn.

Nếu phát hiện bất thường, vụ việc sẽ được chuyển cấp xử lý cao hơn, và khoản phí có thể được hủy bỏ. Những biển số bị xác nhận làm giả cũng sẽ được lưu vào hệ thống để theo dõi.

Theo Motorbiscuit