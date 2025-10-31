Xem video:

Một nữ tài xế tại Mỹ khiến cư dân mạng dậy sóng khi đăng video TikTok khoe… chiếc má phanh gần như biến mất của xe mình. Trong clip, Alyssa (@alyssa_m35) cầm lên một mảnh phanh nứt vỡ, mỏng như tờ giấy, kèm dòng chữ tự trào: “Má phanh của tôi đây, tôi chỉ là một cô gái thôi”, cùng chú thích “whoops” (ôi thôi).

Nữ tài xế khiến dân mạng sốc vì lái xe với má phanh mòn như “giấy mỏng”

Cộng đồng mạng không khỏi kinh hãi. Nhiều người bình luận mỉa mai: “Đó đâu phải má phanh, nhìn như miếng lót vậy”, hay “Cô không nghe tiếng kim loại rít lên à?”. Một số người còn tò mò cô mất bao lâu để dừng xe với tình trạng đó.

Theo các chuyên gia của Performance Honda, má phanh là bộ phận cực kỳ quan trọng, cần thay thế định kỳ tùy thói quen lái xe. Người thường thắng gấp sẽ phải thay sau khoảng 25.000 dặm, trong khi lái cẩn thận có thể kéo dài đến 70.000 dặm. Nếu độ dày của má phanh dưới 0,6 cm hoặc xe phát ra tiếng rít, rung, nên kiểm tra và thay ngay.

Các hãng như Bridgestone và Nu Brakes cảnh báo, khi má phanh mòn hết, phần thép phía sau sẽ cọ sát với đĩa, gây nguy cơ mất phanh và kéo dài quãng đường dừng xe – có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Vì vậy, việc bảo dưỡng và thay má phanh đúng hạn không chỉ giúp xe hoạt động an toàn mà còn bảo vệ chính người lái và những người xung quanh.

Theo Motorbiscuit