Ngày 19/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thiện Thành Đ. (15 tuổi), Phan Minh Q. (16 tuổi), Phạm Anh Tuyển (20 tuổi, cùng ngụ xã Thống Nhất) và Lê Minh Trọng (19 tuổi, quê Vĩnh Long).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: V.T

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h15 ngày 18/12, khi đang ngồi trước nhà tại ấp Phú Thọ, xã Thống Nhất, ông Nguyễn Văn L. (48 tuổi) bất ngờ bị một nhóm 4 người đi trên 2 xe máy chạy ngang qua ném vỏ chai bia trúng vào vùng đầu, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thấy cha bị thương, anh Nguyễn Văn T. (con trai ông L.) chạy ra sơ cứu, băng bó vết thương và đưa ông L. đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông L. cho rằng vết thương không nghiêm trọng nên hai cha con quay về nhà ngủ.

Đến khoảng 5h, anh T. phát hiện ông L. có biểu hiện co giật nên gọi người thân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 5h20, nạn nhân đã tử vong. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy xét theo dấu vết “nóng”. Đến 11h30 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ 4 nghi can liên quan đến vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định do có mâu thuẫn từ trước nên rạng sáng 18/12, nhóm 4 đối tượng đã đi tìm một thanh niên tên Nam để đánh. Do biết Nam thường lui tới nhà ông L. chơi với anh T. nên cả nhóm đã ném vỏ chai bia về phía người đang ngồi trước nhà, dẫn tới người này bị chấn thương sọ não rồi tử vong.

Công an tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.