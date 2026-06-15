Trong giới sưu tầm xe máy cổ tại Việt Nam, Honda CD125T Benly là một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng của thập niên 1980. Dòng xe này từng được nhập khẩu từ Nhật Bản với số lượng không nhiều, chủ yếu phục vụ giới công chức, doanh nhân hoặc những người có điều kiện kinh tế khá giả thời bấy giờ. Sau gần 40 năm, số lượng xe còn tồn tại không còn nhiều, đặc biệt những chiếc giữ được tình trạng nguyên bản gần như tuyệt đối ngày càng hiếm gặp.

Không sở hữu kiểu dáng hào nhoáng hay động cơ dung tích lớn như nhiều mẫu mô tô cổ khác, CD125T Benly chinh phục người chơi bởi độ bền cơ khí, sự tinh xảo trong chế tác và chất lượng hoàn thiện đậm chất Nhật Bản. Đây cũng là lý do khiến dòng xe này được giới sưu tầm xe cổ đánh giá cao, đặc biệt là những chiếc còn "zin" từ khung sườn, động cơ đến các chi tiết nhỏ nhất.

Chiếc Honda CD125T Benly đời 1985 với giá 275 triệu đồng tại Hà Nội.

Mới đây, anh Ngọc Đức, một người chuyên sưu tầm, kinh doanh xe máy, ô tô cổ độc lạ ở Hà Nội chào bán một chiếc Honda CD125T Benly đời 1985 với giá 275 triệu đồng. Theo người bán, chiếc xe giữ được tình trạng nguyên bản 100%, chưa qua phục chế hay thay thế các chi tiết quan trọng.

"Chiếc xe đời rất sâu nhưng độ mới lại hiếm gặp. Chủ cũ là người chơi xe kỹ tính nên giữ gìn rất cẩn thận. Với những dòng xe cơ khí cổ như thế này, đời càng sâu thì càng bền, kết cấu càng chắc chắn và trọng lượng cũng nặng hơn nhiều xe đời mới", anh Đức chia sẻ.

Qua những hình ảnh thực tế, chiếc CD125T Benly gây ấn tượng bởi tình trạng ngoại thất gần như xuất sắc so với tuổi đời 41 năm. Nước sơn đen bóng vẫn giữ được độ sâu màu tốt, các chi tiết mạ chrome trên bình xăng, ống xả, vành bánh xe hay giá chở hàng phía sau còn sáng bóng. Tem logo Honda cánh chim trên bình xăng, huy hiệu CD125T Benly bên hông xe đều là loại nguyên bản.

Điểm nổi bật nhất của chiếc xe nằm ở bình xăng hai tông màu đen - bạc với các mảng ốp kim loại sáng bóng. Đây là chi tiết đặc trưng tạo nên vẻ sang trọng cho CD125T Benly, khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe số phổ thông cùng thời.

Chiếc CD125T Benly gây ấn tượng bởi tình trạng ngoại thất gần như xuất sắc so với tuổi đời 41 năm.

Bộ đồng hồ cơ học hình chữ nhật phía trước vẫn giữ nguyên thiết kế nguyên bản, hiển thị đầy đủ tốc độ, đèn báo xi-nhan, báo số N và quãng đường đã vận hành. Theo hình ảnh, đồng hồ hiển thị hơn 11.000 km, con số khá thấp đối với một mẫu xe sản xuất từ năm 1985.

"Dàn chân" cũng cho thấy chiếc xe được bảo quản kỹ lưỡng. Nan hoa, moay-ơ, giảm xóc sau và hệ thống phanh tang trống đều trong tình trạng đẹp mắt. Bộ lốp mang phong cách cổ điển, phù hợp với thiết kế nguyên bản của xe.

Về sức mạnh, Honda CD125T Benly sử dụng động cơ xi-lanh đôi song song, dung tích 124cc, làm mát bằng không khí, kết hợp hộp số côn tay. Khối động cơ này nổi tiếng bởi khả năng vận hành êm ái, độ bền cao và ít hỏng vặt. Trên chiếc xe được rao bán, các chi tiết lốc máy, đầu quy-lát, ống xả và hệ thống khung sườn đều cho thấy dấu hiệu nguyên bản, chưa bị can thiệp nhiều.

Nan hoa, moay-ơ, giảm xóc sau và hệ thống phanh tang trống đều trong tình trạng đẹp mắt.

Nếu so với những mẫu xe cổ Nhật Bản cùng phân khúc đang được giới chơi xe săn tìm như Honda CG125, Honda CB125 Twin hay Yamaha YB125 đời cũ, mức giá 275 triệu đồng của chiếc CD125T Benly thuộc nhóm rất cao. Tuy nhiên, giá trị của mẫu xe này không nằm ở thông số vận hành mà chủ yếu đến từ độ nguyên bản, độ hiếm và tình trạng bảo quản.

Đáng chú ý, số tiền 275 triệu đồng thậm chí còn cao hơn giá bán của nhiều mẫu xe tay ga cao cấp đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam như Honda SH350i, Vespa GTS Super Tech hay Piaggio Beverly 400. Với số tiền này, người mua hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe tay ga hiện đại, đầy đủ công nghệ an toàn và tiện nghi.

Nguồn ảnh: Ngọc Đức

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