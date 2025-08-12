Chiếc xe thể thao cổ điển này được mua mới vào năm 1955 và chỉ thuộc sở hữu của một gia đình duy nhất từ đó đến nay. Sau khi chạy được 62.000 dặm (gần 100.000km) trong vòng bảy năm, chiếc xe được cất giữ tại một nhà kho thuộc bang Ohio, Mỹ.

Gần đây, một chuyên gia xe cổ đã nhận được thông tin về sự tồn tại của chiếc xe, và ông khi tìm thấy, lớp sơn bạc đã bong tróc hoàn toàn.

Xế cổ Porsche bị vứt xó đến rỉ sét vẫn có giá gần 13 tỷ đồng.

Chiếc Porsche sau đó được phục chế, động cơ và hộp số được tháo rời, kiểm tra, thay vòng piston mới và lắp ráp lại để đảm bảo vận hành tốt. Hệ thống nhiên liệu cũng được khôi phục, vẫn giữ nguyên bình xăng gốc với lớp patina tự nhiên. Vì thảm sàn và ghế da cũ đã hư hỏng nặng, chúng được thay bằng loại da cổ điển đã được xử lý tạo vẻ cũ kỹ, trong khi bảng táp-lô, vô-lăng và đồng hồ vẫn được giữ nguyên bản.

Theo nhà đấu giá Iconic Auctioneers, chiếc xe được sử dụng thường xuyên cho tới năm 1962, sau đó nằm im trong nhà kho cho đến khi được tìm thấy. Đáng chú ý, xe từng được sơn lại màu bạc, hiện vẫn còn dấu vết trên thân.

Đại diện Iconic Auctioneers cho biết: “Đây là cơ hội hiếm có để sở hữu một chiếc Pre-A 356 Speedster được bảo tồn xuất sắc, một mẫu xe mang tính biểu tượng. Rất ít chiếc còn tồn tại ở tình trạng nguyên bản như thế này, vì hầu hết đã qua phục chế toàn diện.”



Chiếc Porsche sẽ được đưa ra đấu giá tại sự kiện Silverstone của Iconic Auctioneers vào ngày 23/8 tới.

Bảo Ngọc (theo The Sun)

