Sau khi xăng sinh học E10 được triển khai tại nhiều địa phương, các diễn đàn và hội nhóm xe máy liên tục xuất hiện những tranh luận trái chiều về loại nhiên liệu mới này. Trong khi một số người dùng cho rằng xe vận hành bình thường, thậm chí tăng độ bốc và phản ứng chân ga tốt hơn, không ít chủ xe lại phản ánh tình trạng hụt ga, khó nổ máy, nóng máy hoặc mức tiêu hao nhiên liệu tăng lên.

Những ý kiến trái chiều này khiến nhiều người sử dụng xe máy băn khoăn: liệu xăng E10 có thực sự gây ảnh hưởng đến động cơ hay nguyên nhân nằm ở chính đặc điểm của từng dòng xe?

Xăng E10 khiến xe máy hụt hơi, nóng máy

Trên các diễn đàn xe máy, nhiều chủ phương tiện cho biết họ cảm nhận được sự thay đổi khá rõ sau khi chuyển sang sử dụng xăng E10.

Anh Lê Quốc, chủ một chiếc Honda SH Mode đời 2021, cho biết chiếc xe xuất hiện cảm giác ì máy rõ hơn khi chở nặng. Theo anh, động cơ nóng hơn bình thường và tiếng nổ không còn đều như trước.

Tương tự, anh Trần Thanh Long phản ánh chiếc Yamaha Janus của vợ anh từng bất ngờ tắt máy giữa đường sau khi đổ E10. Xe phải đề nhiều lần mới nổ trở lại. Trong khi đó, chiếc Yamaha Exciter của anh cũng có hiện tượng khó khởi động hơn vào buổi sáng.

Một số người dùng khác cũng chia sẻ trải nghiệm không mấy tích cực. Anh Nguyễn Nam cho biết chiếc xe tay ga Honda SH150 của anh sau khi đổ E10 khoảng vài km thì đồng hồ nhiệt tăng cao bất thường, cảm giác vận hành thiếu ổn định. Anh Nguyễn Thắng nhận xét cả chiếc Yamaha Sirius 2024 lẫn ô tô Toyota Vios 2025 trong gia đình đều xuất hiện hiện tượng hụt ga rõ rệt.

Người dùng xe máy chia làm hai phe ý kiến trái chiều sau khi đổ xăng E10.

Thậm chí có người cho rằng xe gặp tình trạng hụp xăng, vận hành thiếu mượt sau khi tiếp nhiên liệu mới.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người dùng lại cho biết họ không nhận thấy bất kỳ khác biệt đáng kể nào.

Anh Nguyễn Quốc (Hà Nội) kể rằng khi quan sát tại các cây xăng có bán E10, phần lớn phương tiện sau khi đổ nhiên liệu vẫn vận hành bình thường, không ghi nhận dấu hiệu bất thường.

Một chủ xe Yamaha Nouvo 6 cho biết xe vẫn hoạt động ổn định, chỉ có điều quãng đường đi được sau mỗi lần đổ đầy bình giảm nhẹ khoảng 5 km so với trước đây.

Đáng chú ý, một người sử dụng Honda Vario 150 đời 2022 lại có đánh giá hoàn toàn trái ngược. Sau một tuần sử dụng E10, anh cảm nhận xe tăng tốc tốt hơn, phản ứng chân ga nhanh hơn so với khi dùng xăng RON95 và chưa gặp bất kỳ lỗi vận hành nào.

Ngay cả những mẫu xe đã nhiều năm tuổi cũng cho kết quả khác nhau. Một người dùng chiếc Dream sản xuất từ đầu những năm 2000 cho biết xe vẫn hoạt động bình thường sau khi chuyển sang E10.

Sự khác biệt lớn trong trải nghiệm thực tế khiến cuộc tranh luận kéo dài nhiều ngày qua. Nhiều người cho rằng xăng E10 là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các hiện tượng hụt ga, khó nổ hoặc nóng máy. Trong khi đó, nhóm còn lại nhận định không nên quy mọi vấn đề phát sinh cho nhiên liệu mới bởi tình trạng kỹ thuật, tuổi đời và công nghệ động cơ của từng xe là hoàn toàn khác nhau.

Xe máy cũ cần làm gì trước khi chuyên sang dùng sang E10

Theo anh Đào Dũng, người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật xe máy, nhóm phương tiện cần được lưu ý nhiều nhất khi chuyển sang sử dụng E10 là các dòng xe đời cũ, đặc biệt sản xuất trước khoảng năm 2005.

Nguyên nhân nằm ở đặc tính của ethanol - thành phần được pha trộn trong xăng E10. Chất này có khả năng hút ẩm cao hơn xăng thông thường và có thể tác động đến một số loại vật liệu cao su, nhựa hoặc gioăng đời cũ chưa được thiết kế để tương thích với nhiên liệu chứa ethanol.

Theo đó, các chi tiết như ống dẫn nhiên liệu, gioăng cao su, phao xăng hay các bộ phận trong hệ thống chế hòa khí có thể xuống cấp nhanh hơn sau thời gian dài sử dụng. Nếu không được kiểm tra định kỳ, xe có nguy cơ xuất hiện tình trạng rò rỉ nhiên liệu, nghẹt chế hòa khí hoặc chết máy.

Anh Dũng khuyến nghị người dùng xe cũ nên kiểm tra hệ thống dẫn nhiên liệu, thay thế các chi tiết cao su đã lão hóa và tránh để xe nằm lâu ngày với xăng E10 trong bình chứa.

Xe máy cũ cần làm gì trước khi chuyên sang dùng sang E10

Trong khi đó, anh Nguyễn Xuân Bình, người có kinh nghiệm về cơ khí và thường xuyên sử dụng nhiều loại xe máy, mô tô và ô tô cho rằng cần nhìn nhận vấn đề theo từng nhóm phương tiện thay vì đánh giá chung cho tất cả.

Theo anh Bình, với các mẫu xe sử dụng chế hòa khí từ thập niên 1990 hoặc đầu những năm 2000, E10 có thể khiến động cơ nóng hơn, mức tiêu thụ nhiên liệu tăng nhẹ và xuất hiện cảm giác hụt công suất trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, đối với phần lớn xe máy phun xăng điện tử hiện nay, ảnh hưởng của E10 không quá lớn. Nguyên nhân là các nhà sản xuất đã tính toán khả năng tương thích với nhiên liệu pha ethanol ngay từ khâu thiết kế. Tại nhiều thị trường trên thế giới, các loại xăng E15 hoặc thậm chí E25 đã được sử dụng từ nhiều năm nay.

Theo vị chuyên gia này, một số xe phun xăng điện tử đời đầu có thể xuất hiện cảm giác hụt nhẹ hoặc tiêu hao nhiên liệu nhỉnh hơn do ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng truyền thống. Tuy nhiên mức chênh lệch thường không đáng kể.

Đối với những động cơ hiện đại có tỷ số nén cao, ethanol lại mang tới một số lợi ích nhất định. Chỉ số octane cao hơn giúp hạn chế hiện tượng kích nổ, trong khi khả năng hấp thụ nhiệt tốt của ethanol góp phần làm giảm nhiệt độ buồng đốt. Hệ thống điều khiển điện tử trên xe có thể điều chỉnh quá trình phun nhiên liệu và đánh lửa để tối ưu hiệu suất vận hành.

Từ những phân tích trên, các chuyên gia cho rằng những phản hồi trái chiều về xăng E10 là điều dễ hiểu bởi mỗi người đang sử dụng những dòng xe có tuổi đời, công nghệ và tình trạng kỹ thuật khác nhau.

Thay vì dựa hoàn toàn vào trải nghiệm cá nhân hoặc ý kiến trên mạng xã hội, người sử dụng nên tìm hiểu khả năng tương thích của từng mẫu xe với nhiên liệu E10, đồng thời kiểm tra hệ thống nhiên liệu định kỳ, đặc biệt với các xe đã sử dụng nhiều năm. Đây được xem là cách tiếp cận phù hợp hơn so với việc khẳng định E10 tốt hoặc không tốt cho tất cả các loại xe máy.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!