Trong một thời gian dài, hình ảnh những chiếc xe đạp điện hay xe máy điện công suất thấp di chuyển chậm rãi trên đường phố, với người dùng chủ yếu là học sinh hay người cao tuổi đã vô tình hình thành nên lối mòn suy nghĩ và có phần định kiến “đóng đinh” cho xe điện. "Xe điện thì khó mà leo dốc nổi", "Động cơ yếu làm sao chở tải nặng được" hay "Ra đường lớn mà chạy chậm thế thì nguy hiểm" là những băn khoăn thường trực. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các mẫu xe máy điện với hiệu năng cao như Dat Bike đang dần “viết lại” định nghĩa này.

Xe máy điện Dat Bike Quantum S

Xoá bỏ định kiến "xe điện chỉ dành cho học sinh" nhờ hiệu năng mạnh mẽ

Tại các diễn đàn về xe, sự quan tâm không còn nằm ở việc pin xe điện có bền không, mà là "cảm giác lái" có đủ “đã” và động cơ có đủ mạnh để thuyết phục người dùng chuyển đổi mà không gây ra bất tiện mới.

Anh Khoa - người dùng xe máy điện Dat Bike tại TP.HCM

Anh Khoa (36 tuổi) sử dụng xe máy điện Dat Bike Quantum S được hơn 1 năm với ODO (tổng quãng đường đã đi) cán mốc 50.000 km. Vốn là người yêu thích tốc độ và sự mạnh mẽ, anh từng hoài nghi về hiệu năng xe điện. Thế nhưng, trải nghiệm thực tế đã khiến anh thay đổi hoàn toàn. "Tôi quen với kiểu đi mạnh mẽ và tăng tốc nhanh của xe xăng nên khá bất ngờ khi xe điện Dat Bike có vận tốc mạnh không hề thua kém", anh chia sẻ.

Theo giới chuyên môn, sức mạnh của xe máy điện Dat Bike đến từ khối động cơ điện công suất cao, cho phép xe đạt mô-men xoắn tối đa ngay từ những vòng tua đầu, mang lại khả năng tăng tốc nhanh và ổn định. Bên cạnh đó, công nghệ pin và hệ thống quản lý pin (BMS) tự chủ không chỉ giúp xe đi xa hơn mà còn đảm bảo dòng điện xả ra đủ lớn để đáp ứng những cú thốc ga mạnh mẽ. Theo công bố của nhà sản xuất, xe máy điện Dat Bike Quantum S có khả năng tăng tốc từ 0 - 50km/h chỉ trong khoảng 3 giây.

Anh Khoa kể lại: "Có những lúc mình chạy quá gắt liên tục, xe có cơ chế tự giảm tải một chút để hạ nhiệt và chủ động bảo vệ động cơ, sau đó lại hoạt động bình thường. Mới đầu mình tưởng đó là hư hỏng nhưng thực tế thì không phải vậy". Được biết đây là thuật toán quản lý thông minh được cài đặt trên xe, giúp tối ưu hóa khả năng vận hành và bảo vệ các thành phần quan trọng như pin và động cơ trên xe.

Khả năng "thực chiến" từ hành trình liên tỉnh đến chở nặng và leo dốc

Sức mạnh của một chiếc xe không chỉ thể hiện ở tốc độ tối đa, mà còn ở khả năng chịu tải và vượt địa hình. Với giới tài xế công nghệ, chiếc xe phải là một "cỗ máy cày" đúng nghĩa. Anh Thanh Vũ (Đồng Nai) và anh Trần Văn Mới (Bình Dương) là những người dùng thường xuyên di chuyển liên tỉnh lên Sài Gòn với quãng đường trung bình 200 - 250 km mỗi ngày, cho biết chiếc xe Dat Bike thường xuyên phải chở nặng và leo dốc nhưng chưa bao giờ "hụt hơi".

Anh Trần Văn Mới - người dùng xe máy điện Dat Bike tại Bình Dương

"Tôi rất hài lòng với công nghệ được trang bị trên xe Dat Bike. Xe có các tính năng như hỗ trợ lùi xe, khởi hành ngang dốc - nhiều lúc dừng giữa dốc cầu mà gặp tình trạng kẹt xe, kẹt bọng cũng không cần bóp thắng xe mà vẫn có thể ga lên nhẹ nhàng và đi tiếp" - anh Mới chia sẻ.

Anh Thanh Vũ - người dùng xe máy điện Dat Bike tại Đồng Nai

Với anh Thanh Vũ, khả năng vận hành ổn định khi chở tải nặng của xe máy điện Dat Bike là yếu tố khiến anh hài lòng. Anh cho biết do đặc thù công việc cần chở khách và tải hàng thường xuyên, có những khi gặp khối hàng nặng, cộng với trọng lượng của người điều khiển xe thì tải trọng dồn lên có khi lên tới 200kg nhưng xe không hề giảm sức mạnh.

Đáng chú ý, những người dùng xe máy điện Dat Bike kể trên cho biết họ đều hài lòng về quãng đường di chuyển với một lần sạc đầy của xe. Anh Mới ghi nhận lần đi xa nhất đạt 278km, anh Vũ đạt 270km và anh Khoa đạt mức ấn tượng 305km - cao hơn so với mức mà nhà sản xuất công bố.

Nhìn vào những số liệu thực tế của xe máy điện Dat Bike như ODO đạt 50.000 km chỉ sau 6 tháng - 1 năm mà vẫn vận hành ổn định, vận tốc tối đa duy trì 100 km/h và ít hao mòn, có thể khẳng định xe máy điện hiệu năng cao đã đủ “chín” - trở thành lựa chọn hàng đầu để người dùng chuyển đổi phương tiện. Cuộc chơi giờ đây không còn là một sự thỏa hiệp về sức mạnh để đổi lấy sự tiết kiệm. Với những người yêu xe và đề cao hiệu năng, Dat Bike đang chứng minh rằng tương lai của tốc độ chính là điện hóa, nơi sức mạnh và công nghệ hòa làm một.

Bích Đào