Kỷ lục mới của ngành sản xuất xe máy trong nước

Theo báo cáo vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố mới đây, các doanh nghiệp trong nước ước tính đã xuất xưởng khoảng 340.600 chiếc xe máy mới trong tháng 12/2025 vừa qua, tăng 5,9% so với tháng trước (với 321.700 chiếc) và tăng 4,5% so với tháng 12/2024. Đây chính là tháng có sản lượng cao nhất từ đầu năm đến nay.

Diễn biến này cho thấy nguồn cung xe máy trên thị trường đang ở trạng thái dồi dào, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Khi sản lượng xuất xưởng tăng mạnh, các doanh nghiệp và đại lý chủ động hơn về hàng hóa, đồng thời mức độ cạnh tranh cũng gia tăng.

Điều này buộc các hãng phải đẩy mạnh khuyến mại, giữ giá bán ổn định hoặc gia tăng ưu đãi để kích cầu. Với người tiêu dùng, thị trường nhiều xe, ít khan hàng giúp giảm nguy cơ bị “đội giá”, song cũng tạo áp lực tiêu thụ cho doanh nghiệp khi sức mua chưa tăng tương xứng.

Cũng theo số liệu từ Cục Thống kê, tổng cộng trong cả năm 2025 vừa qua, đã có ước tính 3.423.500 chiếc xe máy mới được sản xuất trong nước và đưa ra thị trường, tăng 9,9% so với năm 2024 (với 3.115.100 chiếc). Đây là kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" của ngành sản xuất xe máy Việt Nam từ trước đến nay, vốn chỉ "loanh quanh" ở mốc 3 triệu chiếc/năm.

Nguồn hàng xe mới dồi dào trong năm 2025, nhất là những tháng cuối năm khiến cán cân cung-cầu thay đổi. Điều này giúp giá xe máy mới giảm mạnh, ngay cả trong thời gian cao điểm cuối năm như hiện nay.

Ghi nhận trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026, thị trường xe máy xuất hiện làn sóng giảm giá tại nhiều phân khúc nhằm kích cầu tiêu dùng. Không chỉ các đại lý nhỏ lẻ, nhiều hệ thống phân phối lớn cũng chủ động điều chỉnh giá bán để đẩy nhanh tiêu thụ.

Ở phân khúc xe số phổ thông, các mẫu như Honda Wave Alpha, Wave RSX hay Yamaha Sirius được giảm khoảng 500.000 - 1,5 triệu đồng thông qua ưu đãi trực tiếp hoặc hỗ trợ phí đăng ký. Trong khi đó, xe tay ga ghi nhận mức giảm rõ rệt hơn, với các mẫu Honda Vision, Air Blade, Lead hay Yamaha Janus, Freego... được bán thấp hơn giá niêm yết từ 1-3 triệu đồng.

Xe máy điện cũng tham gia sâu vào cuộc đua kích cầu khi nhiều hãng giảm giá kèm quà tặng pin, sạc hoặc hỗ trợ đổi xe cũ. Có thể kể đến các mẫu xe máy điện như Honda Icon e:, Yamana Neo's còn được giảm đến trên dưới 10 triệu đồng. Diễn biến này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt, khi giá bán và ưu đãi trở thành công cụ chính để giữ doanh số.

Nhiều mẫu xe máy điện đang được giảm giá đến cả chục triệu đồng nhằm hút khách hàng. Ảnh: Honda

Định hình lại thị trường xe máy trong năm 2026

Hiện, Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), gồm 5 thành viên: Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam. Các thương hiệu thuộc VAMM có lượng sản xuất lớn, ước tính chiếm xấp xỉ 70% lượng xe máy bán ra, trong đó, một số hãng đã bắt đầu sản xuất các dòng xe máy điện như Honda, Yamaha...

Tuy nhiên, bên cạnh các thành viên kể trên, nhiều doanh nghiệp ngoài khối, đặc biệt trong lĩnh vực xe máy điện cũng đang tăng tốc đáng kể và dần chiếm thị phần của xe xăng truyền thống. Nổi bật trong số này là VinFast với danh mục sản phẩm xe điện đa dạng, đáp ứng nhiều phân khúc người dùng từ bình dân đến cao cấp.

Ngoài ra, các thương hiệu như Pega, Yadea, DatBike, Dibao, Detech, Selex hay Before All... cũng liên tục mở rộng quy mô sản xuất, đẩy mạnh sản lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với các dòng xe máy điện.

Một công đoạn lắp ráp xe máy điện thương hiệu Before All. Ảnh: Tuấn Nghĩa

Sản lượng xe máy vọt tăng trong năm 2025 vừa qua không chỉ thể hiện năng lực sản xuất của các hãng xe máy trong nước mà còn thể hiện sức mua ngắn hạn, đồng thời cho thấy những chuyển động sâu bên trong của thị trường phương tiện cá nhân tại Việt Nam.

Theo các chuyên gia, năm 2026 được xem là thời điểm bản lề, đánh dấu quá trình định hình lại thị trường xe máy tại Việt Nam khi các quy định hạn chế xe máy sử dụng động cơ xăng bắt đầu có hiệu lực rõ ràng hơn tại nhiều đô thị lớn. Dù lộ trình chuyển đổi đã được nhắc đến từ nhiều năm trước, nhưng đến 2026, các yếu tố pháp lý, hạ tầng và hành vi tiêu dùng mới thực sự hội tụ, tạo ra bước ngoặt mang tính cấu trúc cho toàn thị trường.

Việc siết dần xe máy xăng không chỉ nhằm giảm phát thải và ùn tắc giao thông, mà còn phản ánh định hướng phát triển giao thông bền vững của các thành phố lớn. Những khu vực áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt, hạn chế đăng ký mới hoặc tiến tới khoanh vùng xe xăng sẽ khiến người tiêu dùng buộc phải cân nhắc lại lựa chọn phương tiện.

Hạ tầng trạm sạc và trạm đổi pin xe máy điện sẽ được định hình mạnh mẽ trong năm 2026 tới. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong bối cảnh đó, xe máy điện nổi lên như người hưởng lợi lớn nhất. Không còn ở giai đoạn thử nghiệm hay thăm dò, nhiều doanh nghiệp sản xuất xe máy điện đã bước vào cuộc đua tăng tốc thực sự: mở rộng công suất, đa dạng hóa mẫu mã, cải thiện chất lượng pin, đồng thời đầu tư mạnh vào hệ sinh thái trạm sạc và dịch vụ hậu mãi.

Thị phần xe máy điện vì thế không chỉ tăng về số lượng, mà còn dịch chuyển lên các phân khúc cao hơn, tiệm cận nhu cầu sử dụng hàng ngày thay vì chỉ phục vụ nhóm khách hàng trẻ hay di chuyển ngắn.

Ngược lại, các hãng xe máy xăng truyền thống đứng trước áp lực phải tái cấu trúc. Một số lựa chọn chuyển hướng sang xe điện hoặc tập trung vào thị trường nông thôn, nơi lộ trình hạn chế còn chậm hơn. Số khác buộc phải tối ưu chi phí, thu hẹp danh mục sản phẩm để giữ sức cạnh tranh trong giai đoạn chuyển tiếp.

Về dài hạn, năm 2026 tới không chỉ là câu chuyện “xe xăng hay xe điện”, mà là sự thay đổi toàn diện trong cách thị trường xe máy vận hành. Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến chi phí sử dụng trọn vòng đời, hạ tầng sạc, chính sách pin và giá trị bền vững. Thị trường vì thế bước sang một chu kỳ mới, nơi công nghệ và chính sách cùng định hình lại cán cân thị phần, thay vì chỉ dựa vào thói quen tiêu dùng như trước đây.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Mời bạn đọc cộng tác, gửi tin bài về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!