Mẫu xe mới mang tên TS Pro được phát triển với sự hợp tác của startup Phần Lan Donut Lab. Dù chưa công bố đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng, đặc biệt là thành phần hóa học của bộ pin, doanh nghiệp này khẳng định công nghệ mới có thể mang lại sự vận hành vượt trội, cùng khả năng sạc cực nhanh.

Tại CES 2026, Verge từng gây chú ý khi giới thiệu mẫu xe máy sử dụng pin thể rắn đầu tiên, với khả năng sạc chỉ trong khoảng 10 phút và tầm hoạt động lên tới gần 600km.

Bản thương mại mới nhất của TS Pro, từng ra mắt tại EICMA ở Milan vào cuối năm ngoái, sử dụng bộ pin thể rắn do Donut Lab phát triển. Đây là lần đầu tiên loại pin này được tích hợp trên một mẫu xe máy sản xuất thực tế.

Xe được cung cấp với hai cấu hình pin, trong đó bản tiêu chuẩn có tổng dung lượng 20,2kWh và có thể di chuyển tối đa khoảng 350km, còn bản pin lớn có tổng dung lượng 33kWh, cho tầm hoạt động lên tới 600km.

Hai phiên bản này hỗ trợ công suất sạc đỉnh lần lượt là 100kW và 200kW.

TS Pro được trang bị động cơ Donut Motor 2.0, cho công suất cực đại 100kW và mô-men xoắn lên tới 1.000Nm.

Tại thị trường Mỹ, TS Pro có giá khởi điểm từ 29.990 USD, chưa bao gồm thuế và các loại phí liên quan. Phiên bản pin lớn được cộng thêm 5.000 USD.

Theo Donut Lab, pin thể rắn trên TS Pro vẫn duy trì trạng thái vận hành an toàn ngay cả khi cấu trúc cell bị hư hại trong điều kiện nhiệt độ cao, tình huống vốn có thể gây mất kiểm soát nhiệt hoặc cháy nổ đối với các hệ pin lithium-ion truyền thống.

Trong thử nghiệm, khi cấu trúc kín bên trong cell bị phá vỡ, bộ pin không xuất hiện hiện tượng tăng nhiệt đột biến hay nguy cơ cháy và vẫn hoạt động ổn định dù dung lượng bị suy giảm.

Các thử nghiệm tiếp theo cũng cho thấy cell pin bị hư hại vẫn có thể hoàn thành nhiều chu kỳ sạc - xả, bao gồm cả sạc nhanh 5C (tốc độ sạc rất cao), mà không ghi nhận dấu hiệu mất ổn định.

Ở cấp độ bộ pin hoàn chỉnh, công nghệ này đạt công suất sạc đỉnh vượt 100 kW trong quá trình thử nghiệm thực tế trên nền tảng xe máy.

Donut Lab cho biết pin có thể sạc từ 10% lên 50% trong khoảng 5 phút và từ 10% lên 70% trong hơn 9 phút.

Theo kế hoạch của Verge, những khách hàng đặt trước từ sớm sẽ bắt đầu nhận xe trong quý I, trong khi các đơn hàng mới dự kiến được bàn giao vào cuối năm.

TS Pro được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sản phẩm đầu tiên chứng minh rằng pin thể rắn không còn là công nghệ của tương lai xa, mà đang bắt đầu bước vào giai đoạn ứng dụng thực tế.