Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 22/6, trên đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây liên quan đến một xe máy chở 3 người.

Vào thời điểm trên, xe máy mang BKS 29AD-957.XX (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng từ đường Lê Trọng Tấn về Hoàng Tùng. Khi đến địa điểm trên, xe máy tự lao lên vỉa hè.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại khu vực hầm chui Thanh Xuân. Ảnh: Tiến Thanh

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, gồm: C.Q.L. (SN 2009, trú tại xã An Khánh) và một người khác chưa rõ nhân thân; một người bị thương là N.C.T. (SN 2010, trú tại xã Sơn Đồng, Hà Nội).

Sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp với Công an phường Dương Nội và các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tiếp đó, khoảng 2h ngày 23/6, anh H.Đ.P. (SN 2004, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy mang BKS 18B2-813.XX, chở phía sau chị P.L.D.Q. (SN 2003, quê Phú Thọ), lưu thông từ khu vực Ngã Tư Sở về hướng Hà Đông. Khi đến hầm chui Thanh Xuân, người điều khiển xe máy tự gây tai nạn.

Vụ việc xảy ra trên đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: Hoàng Tùng

Vụ việc khiến anh P. tử vong tại chỗ, chị Q. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Nguyên nhân hai vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.