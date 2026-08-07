Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều video ghi lại cảnh ô tô và xe máy di chuyển trên một con đường trông như đang nổi giữa mặt nước ở bang Kerala (Ấn Độ). Hình ảnh ấn tượng khiến không ít người cho rằng đây là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra. Tuy nhiên, thực tế hoàn toàn ngược lại.

Nguồn video: Arun P. Joses

Đoạn video được đăng tải trên trang Instagram cá nhân của Arun P. Joses, ghi lại cảnh một chiếc xe máy Honda chạy trên tuyến đường "dềnh nước" tại Veliyanad, huyện Alappuzha, bang Kerala. Do mặt đường bị nước bao phủ hoàn toàn, người xem có cảm giác phương tiện đang chạy trực tiếp trên mặt nước.

Hiện tượng này xuất hiện khi Kerala bước vào mùa mưa lớn. Veliyanad thuộc vùng Kuttanad, khu vực được mệnh danh là "vựa lúa" của bang Kerala. Điểm đặc biệt là nhiều cánh đồng tại đây nằm dưới mực nước biển. Khi mưa kéo dài, nước dâng cao nhanh chóng và nhấn chìm tuyến đường nhỏ chạy xuyên qua cánh đồng, tạo nên khung cảnh độc đáo hiếm thấy.

Vào thời điểm mực nước bình thường hoặc trong mùa canh tác, con đường này vẫn hiện rõ và là một điểm thu hút khách du lịch cũng như nhiều người dân lái xe đến đây để ngắm cảnh. Thậm chí, nhiều video khác còn ghi lại cảnh các phương tiện giao thông từ ô tô, xe máy và cả xe buýt cũng lưu thông qua đoạn đường ngập nước.

Kerala hiện là một trong những điểm đến du lịch được yêu thích của nhiều người dân Ấn Độ. Ảnh: mountain._.pirates

Tuy nhiên, các tài xế địa phương có thể di chuyển an toàn nhờ đã quá quen với địa hình. Họ sử dụng mép cỏ ven đường, các cột điện và những mốc quen thuộc để xác định ranh giới mặt đường khi nước dâng cao.

Đối với khách du lịch hoặc người lần đầu đến khu vực này, việc tự lái xe qua đoạn đường ngập nước tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Chỉ cần lệch tay lái, phương tiện có thể rơi xuống những cánh đồng ngập nước sâu ở hai bên đường.

Dù địa điểm này sở hữu khung cảnh ngoạn mục và hoàn hảo cho đoạn video gây sốt trên mạng xã hội nhưng giới chức cùng người dân địa phương đều khuyến cáo du khách không nên mạo hiểm chạy xe trên tuyến đường này trong mùa mưa để tránh những tai nạn đáng tiếc.

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn, đây còn là tuyến đường khá hẹp. Nếu xe bị chết máy hoặc mắc kẹt giữa đường sẽ gây ùn tắc, ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày của người dân địa phương.

Theo Cartoq

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