Theo Car and Driver, Fathom mẫu xe đầu tiên sử dụng nền tảng Universal EV mới do Ford phát triển, hướng đến mục tiêu phổ cập xe điện với mức giá dễ tiếp cận hơn. Mẫu xe dự kiến có giá khởi điểm 29.945 USD (khoảng 790 triệu đồng), thấp hơn cả phiên bản tiêu chuẩn của Maverick 2026 và sẽ mở đặt hàng từ đầu năm 2027.

Theo hãng xe Mỹ, quá trình lựa chọn tên gọi kéo dài tới 9 tháng và Fathom là cái tên cuối cùng được lựa chọn. "Fathom" trong tiếng Anh vừa là đơn vị đo độ sâu trong hàng hải (tương đương 6 feet, xấp xỉ 1,83m), vừa mang ý nghĩa "thấu hiểu".

Ford cho biết từng cân nhắc sử dụng các tên gọi mang tính biểu tượng trong quá khứ như Ranchero, nhưng cho rằng những cái tên này không còn phù hợp với định hướng của mẫu xe điện mới.

Bên cạnh tên gọi, Ford cũng lần đầu tiết lộ mức giá bán dự kiến là 29.945 USD, thấp hơn 45 USD so với phiên bản tiêu chuẩn của mẫu bán tải Maverick 2026. Mức giá này áp dụng cho phiên bản sử dụng gói pin tiêu chuẩn, trong khi hãng xác nhận sẽ có thêm tùy chọn pin dung lượng lớn nhằm tăng phạm vi hoạt động.

Dù được Ford xếp vào nhóm xe bán tải cỡ trung, nhiều chuyên gia nhận định Fathom sẽ có kích thước thực tế gần với Maverick, thuộc phân khúc bán tải cỡ nhỏ nhằm cạnh tranh ở nhóm xe điện giá phổ thông.

Fathom có cabin 5 chỗ với không gian rộng hơn cả Toyota RAV4. Xe được trang bị màn hình cảm ứng cỡ lớn, chìa khóa kỹ thuật số, khoang hành lý phía trước (frunk), khả năng cấp điện hai chiều (bidirectional power), cùng hệ thống hỗ trợ lái rảnh tay BlueCruise. Apple CarPlay và Android Auto sẽ là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản.

Theo kế hoạch, Ford sẽ chính thức trình làng Fathom vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 trước khi mở nhận đặt cọc từ đầu năm 2027. Với mức giá dưới 30.000 USD cùng nhiều công nghệ hiện đại, Fathom được kỳ vọng sẽ trở thành quân bài chủ lực của Ford trong cuộc đua xe điện phổ thông tại thị trường Bắc Mỹ.

(Theo Car and Driver)

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