Đoạn video do camera hành trình của một ô tô ghi lại mới đây cho thấy vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 1B, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh (tuyến đường thường được gọi là cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) trong lúc trời có mưa nhỏ, mặt đường ướt và trơn.

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Theo hình ảnh, một xe máy đang lưu thông bất ngờ va chạm gần như cùng lúc với hai xe máy khác chạy bên cạnh khiến cả ba cùng ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, chiếc xe bên trái còn tiếp tục đâm vào một phương tiện khác, tạo thành chuỗi va chạm liên tiếp. Chỉ trong khoảng 1 giây, cả 4 xe máy cùng đổ ra đường, người điều khiển ngã sõng soài, đồ đạc văng tung tóe.

Thời điểm xảy ra sự việc, chiếc ô tô có camera hành trình đang chạy với tốc độ hơn 60 km/h. Phát hiện nhóm xe và người ngã giữa đường, tài xế lập tức giảm tốc, đánh lái tránh chướng ngại vật. May mắn, các phương tiện phía sau cũng kịp xử lý nên không xảy ra va chạm liên hoàn.

Từ tình huống trên có thể thấy, việc các xe máy lưu thông cùng với ô tô trên đường quốc lộ, đường cao tốc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là khi gặp thời tiết xấu, đường trơn ướt, gió tạt.

Theo các chuyên gia, khi trời mưa, nước phủ trên mặt đường làm giảm độ bám giữa lốp xe và mặt đường, đặc biệt tại những khu vực có vũng nước, bùn đất hoặc dầu mỡ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến xe máy dễ mất thăng bằng, trượt bánh khi người lái xử lý đột ngột.

Trong điều kiện này, người điều khiển nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và hạn chế phanh gấp, đánh lái hoặc chuyển hướng đột ngột. Khi đi qua đoạn đường trơn, cần giữ tay lái ổn định, di chuyển với tốc độ phù hợp và tránh tăng ga bất ngờ.

Ngoài ra, nước mưa và bụi bẩn có thể làm hạn chế tầm nhìn. Người đi xe cần chú ý quan sát, đồng thời sử dụng áo mưa gọn gàng, tránh để tà áo hoặc dây áo bị gió cuốn vào bánh xe hay vướng vào phương tiện khác.

Nếu mưa lớn khiến tầm nhìn quá kém, đường ngập hoặc trơn trượt, người điều khiển nên tìm nơi an toàn để dừng xe, thay vì cố di chuyển với tốc độ cao.

Nguồn video: Dung Dung/OFFB

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