Giữa nhịp sống hiện đại ở TP.HCM, sự xuất hiện của một chiếc xe máy Peugeot BB104 đời 1963 khiến nhiều người mê xe cổ không khỏi xao xuyến. Chủ nhân hiện tại, anh Hoàng Long Nghĩa, đang rao bán chiếc xe với giá 68 triệu đồng, kèm lời khẳng định đây là hàng nguyên bản từ nước sơn, điều cực kỳ hiếm hoi.

Chiếc Peugeot BB104 1963 của anh Nghĩa.

Điểm gây ấn tượng đầu tiên của chiếc xe chính là nước sơn màu nâu nguyên bản đã ngả theo năm tháng, vừa mộc mạc vừa sang trọng. Phần đầu xe vuốt nhọn tích hợp cụm đèn pha to bản mang phong cách Pháp thập niên 1960. Logo sư tử Peugeot đỏ nổi bật trên nền kim loại bạc càng tăng thêm chất “thương hiệu di sản”.

Yên xe bọc da màu nâu, viền tua rua nhẹ nhàng, toát lên vẻ thanh lịch và rất đặc trưng của dòng xe cổ, trong khi phần giỏ treo hông bằng vải tạo điểm nhấn hoài niệm, gợi hình ảnh những chuyến đi dài chậm rãi. Hai bánh nan hoa mảnh, viền lốp trắng cổ điển, cộng thêm túi da treo bên hông, tất cả tạo nên hình ảnh vừa thanh lịch, vừa sang trọng.

Logo sư tử Peugeot đỏ nổi bật trên nền kim loại bạc càng tăng thêm chất “thương hiệu di sản”.

Nhìn tổng thể, chiếc Peugeot BB104 cổ này không chỉ là một phương tiện di chuyển, mà còn là tác phẩm nghệ thuật cơ khí, kết hợp giữa sự tinh giản trong thiết kế và độ bền bỉ của động cơ 2 thì.

Tất cả các chi tiết đều nguyên bản.

Với tuổi đời hơn 60 năm, lại vẫn giữ được vẻ nguyên bản, chiếc xe chính là “kho báu” đối với giới sưu tầm xe cổ tại Việt Nam, khi hiện nay ước tính chỉ có chưa đến 10 chiếc xuất hiện. Điều đó lý giải cho việc vì sao một chiếc xe cổ như vậy lại có giá còn cao hơn giá bán của mẫu xe tay ga "hot" Honda SH Mode hiện nay trên thị trường đang dao động từ 57 đến 63 triệu đồng.

Dòng moped Peugeot vốn xuất hiện từ trước Thế chiến II, với tên gọi BMA tại Pháp. Các mẫu đầu tiên là P50 (1932) và P53 (1939). Đến thập niên 1950, Peugeot moped trở thành cơn sốt toàn cầu nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, tiết kiệm và dễ sử dụng.

Đặc biệt, năm 1962, hãng cho ra mắt BB104, mẫu xe đánh dấu bước chuyển mình với thiết kế tinh giản hơn hẳn. Đến năm 1967, Peugeot tiếp tục phát triển dòng series 100 với các “hậu duệ” nổi tiếng như 102, 103, 104.

Tổng thể thiết kế cổ điển của xe.

Theo giới chơi xe cổ, những chiếc Peugeot moped lần đầu được mang về Việt Nam từ thập niên 1950, theo chân các nhà ngoại giao, gia đình Việt kiều hay quan chức Pháp. Sở hữu một chiếc Peugeot khi ấy chẳng khác nào khẳng định đẳng cấp, giống như nắm trong tay một món hàng hiệu xa xỉ.

Sau này, hãng ngừng sản xuất phần lớn dòng moped, mẫu cuối cùng xuất xưởng vào năm 2003. Chỉ còn phiên bản Peugeot Vogue xuất hiện trong catalogue năm 2016, giá khoảng 1.100 USD. Vì vậy, một chiếc BB104 nguyên bản như của anh Nghĩa hiện nay thực sự là “hàng hiếm”, cả nước ước tính không quá 10 chiếc còn sót lại.

Trên thị trường, xe đạp máy Peugeot nguyên bản có thể đạt mức 100–120 triệu đồng tùy tình trạng. Với mức giá 68 triệu đồng, chiếc BB104 này được xem là khá “mềm” so với độ hiếm và độ nguyên bản. Đặc biệt, khối động cơ 2 thì của xe còn nguyên, tạo âm thanh trầm đục đặc trưng điều mà dân chơi xe cổ cực kỳ trân trọng.

