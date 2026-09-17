Trận mưa lớn kéo dài từ đêm đến sáng sớm nay (17/9) khiến hàng loạt tuyến phố nội thành Hà Nội rơi vào tình trạng ngập sâu, gây ảnh hưởng lớn đến lịch trình đi làm, đi học của người dân.

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, rất nhiều mô tô, xe máy, chủ yếu là các dòng xe xăng rơi vào cảnh chết máy giữa dòng nước. Sự cố diện rộng này khiến các cửa hàng sửa chữa xe máy nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải, thợ sửa làm việc liên tục không nghỉ.

Mưa ngập khiến nhiều xe bị chết máy, phải dắt bộ. Ảnh: Hoàng Hiệp

3 nguyên nhân chính khiến xe bị chết máy khi ngập nước

Theo anh Nguyễn Mạnh Hùng - chủ một cơ sở sửa chữa xe máy trên phố Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội), khi xe máy xăng đi vào đoạn đường ngập nước, nhiều nguy cơ hư hỏng có thể xảy ra, cả về phần động cơ, phần điện. Nếu không được xử lý đúng cách, những thiệt hại còn ảnh hưởng dai dẳng về sau.

Anh Hùng cho rằng có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc xe bị chết máy khi đi vào vùng ngập nước: Do nước ngập vào đến bu-gi khiến bộ phận này không đánh được lửa; nước chui vào ống hút gió và chảy xuống chế hòa khí, hòa lẫn vào xăng làm xe không thể nổ được; nước tràn vào ống xả làm tắc đường thoát, thậm chí còn chui ngược vào đến động cơ.

"Với các nguyên nhân trên, tuỳ vào mức độ mà có thể gây ra những hệ quả khác nhau. Nhẹ thì sẽ khiến chiếc xe của bạn không thể đi được trong một khoảng thời gian, còn nặng có thể gây hỏng máy với chi phí khắc phục đến tiền triệu", anh Hùng nói.

Nhiều cửa hàng sửa chữa xe máy nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải trong sáng 17/9. Ảnh: Hoàng Hiệp

Để tránh tối đa rủi ro khi đi vào những đoạn đường ngập, các chuyên gia có một số lời khuyên như sau:

- Ước lượng và hạn chế tối đa đi vào vùng ngập: Khi thấy một đoạn đường ngập nước, hãy quan sát và ước lượng độ sâu trước khi quyết định đi vào. Đồng thời, bạn có thể quan sát xem những chiếc xe tương tự loại xe của mình có di chuyển được qua những đoạn đường ngập đó không.

Kinh nghiệm cho thấy, với xe máy, không nên di chuyển vào đoạn đường có mức nước xấp xỉ cổ ống xả hoặc ngập một nửa bánh xe. Nếu đi vào những đoạn đường ngập sâu như vậy, rất dễ làm nước chui vào ống xả, gây tắc khiến xe chết máy.

- Giữ đều ga, để số thấp: Nếu buộc phải đi qua đoạn đường ngập, hãy quan sát và chọn phần cao nhất để di chuyển, thường là ở giữa đường. Tránh đi sát lề vì khu vực này thường ngập sâu hơn, lại tiềm ẩn nguy hiểm từ hố ga hay miệng cống thoát nước.

Nếu đi xe số, nên để số thấp (số 1 hoặc số 2) để đi từ từ qua đoạn ngập. Còn với xe tay ga, bạn cố gắng giữ thật đều ga và có thể sử dụng thêm phanh, tránh tăng giảm ga đột ngột.

- Đừng ngại xuống dắt xe: Khi thấy chiếc xe của mình khó có thể đi qua được, đừng ngại xuống xe, tắt máy và dắt xe qua vùng nước sâu. Nếu đi cố, chiếc xe của bạn có thể sẽ bị chết máy và cần rất nhiều thời gian và tiền bạc để khắc phục. Nếu có thể, nên bịt ống xả bằng nilon hoặc nhét giẻ để hạn chế nước vào bên trong.

Sau khi vượt qua đoạn ngập, bạn không nên khởi động xe đi ngay mà cần tìm một vị trí thích hợp để nổ máy và rồ ga để nước trong ống xả thoát hết ra ngoài. Khi nào tiếng xe nổ “tròn” thì mới lên xe và tiếp tục di chuyển.

(Sau cơn mưa lớn kéo dài suốt đêm, đường 70 đoạn qua Khu đô thị Xa La, phường Hà Đông, chìm trong “biển nước”. Video: Đình Hiếu)

Xử lý thế nào trong trường hợp xe bị chết máy?

Dù đã rất cẩn trọng, nhưng nếu không may xe bị chết máy giữa biển nước, người lái cần giữ bình tĩnh để xử lý, tránh khiến sự cố trở nên nghiêm trọng hơn.

Trước tiên, hãy tắt máy lập tức và dắt xe lên vị trí khô ráo, phần đuôi xe hơi dốc xuống dưới để nước tự thoát ra ngoài. Tuyệt đối không cố khởi động ngay lúc này, bởi nước tràn vào bên trong có thể tàn phá động cơ và hệ thống chế hòa khí.

Nếu thử đề nổ vài lần không thành công, bạn nên dừng lại ngay. Lúc này, xe nhiều khả năng đã mắc phải một trong ba nhóm sự cố dưới đây và cần phương án khắc phục tương ứng:

- Sự cố ngấm nước bu-gi: Đây là trường hợp đơn giản nhất. Việc bu-gi bị ẩm sẽ làm mất khả năng đánh lửa. Bạn chỉ cần dùng bộ dụng cụ chuyên dụng đi kèm theo xe để tháo bu-gi, lau khô bằng giẻ sạch, sau đó lắp lại và thử khởi động.

- Sự cố nước vào bộ chế hòa khí: Người lái cần khóa van xăng, xả sạch toàn bộ lượng xăng dư lẫn nước đọng trong bình xăng con rồi mới mở lại van. Rút kinh nghiệm thực hiện 1-2 lần để đảm bảo triệt tiêu hoàn toàn nước đọng, sau đó kéo le gió để giúp xe dễ nổ máy hơn.

- Sự cố nước tràn vào động cơ: Trường hợp này bắt buộc phải nhờ đến thợ chuyên nghiệp. Xe cần được xả toàn bộ dầu nhớt cũ, xúc rửa khoang máy và thay nhớt mới. Đáng chú ý, không loại trừ khả năng xe gặp cùng lúc 2-3 hỏng hóc, khiến quá trình sửa chữa mất nhiều thời gian hơn.

Vấn đề thường gặp nhất đối với các dòng xe máy xăng là nước vào bu-gi. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nếu không am hiểu về kỹ thuật, giải pháp an toàn nhất là đưa xe đến tiệm sửa chữa gần nhất. Tuy nhiên, chủ xe cần chủ động quan sát để tránh bị "hét giá" hoặc bắt sai bệnh gây lãng phí.

Thông thường, tiền công vệ sinh bu-gi chỉ khoảng 10-20 nghìn đồng; chi phí thay mới bu-gi xe phổ thông dao động từ 70-120 nghìn đồng tùy dòng xe. Với các lỗi nặng hơn như xúc rửa chế hòa khí hay thay dầu và linh kiện, mức chi phí có thể lên tới vài trăm nghìn đến cả triệu đồng.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, để xe vận hành ổn định về lâu dài, chủ xe nên đưa phương tiện đến các cơ sở uy tín để kiểm tra tổng thể chi tiết máy, đồng thời sấy khô hệ thống phanh và mạch điện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

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