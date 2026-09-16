Phanh là một trong những hệ thống an toàn quan trọng nhất trên ô tô. Trong khi nhiều mẫu xe hiện đại sử dụng phanh đĩa ở cả 4 bánh, không ít xe phổ thông vẫn trang bị phanh tang trống phía sau nhờ ưu điểm chi phí thấp, kết cấu đơn giản và khả năng tích hợp phanh đỗ.

Các bộ phận cấu thành hệ thống phanh tang trống. Ảnh: Toyota

Về cấu tạo, phanh tang trống gồm một tang trống (trống phanh) kim loại hình trụ quay cùng bánh xe. Khi người lái đạp phanh, má phanh bên trong ép vào mặt trong tang trống, tạo ma sát để giảm tốc độ quay. Tang chống thường bền hơn má phanh, bởi đây là chi tiết ít hao mòn trực tiếp. Tuy nhiên, tuổi thọ thực tế phụ thuộc vào điều kiện vận hành, tải trọng, chất lượng phụ tùng và cách sử dụng xe.

Theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, một số bộ phận trong cụm phanh tang trống như xi lanh bánh xe, lò xo hồi vị hay cơ cấu tự điều chỉnh có thể hoạt động rất lâu nếu không bị rò rỉ, kẹt hoặc ăn mòn.

Khi nào cần thay tang trống?

Má phanh của phanh tang trống thường có thể sử dụng hàng chục nghìn km, nhưng tuổi thọ thực tế thay đổi rất lớn. Xe thường xuyên chạy trong đô thị đông đúc, phải phanh liên tục sẽ hao mòn nhanh hơn xe chạy đường trường.

Trong khi đó, tang trống có thể bền hơn nhiều lần. Một số tài liệu sửa chữa ô tô ghi nhận cụm tang trống có thể sử dụng tới khoảng 240.000km trong điều kiện phù hợp. Tuy nhiên, đây chỉ là con số tham khảo, không phải mốc thay thế áp dụng chung cho mọi mẫu xe. Vì vậy, việc thay thế tang trống cần dựa trên tình trạng thực tế thay vì chỉ căn cứ vào số km.

Nếu tang trống vượt quá đường kính giới hạn do nhà sản xuất quy định, bị nứt hoặc biến dạng thì đó là lúc cần thay mới. Ảnh: KMF Automotive

Khi bảo dưỡng, kỹ thuật viên cần kiểm tra độ dày má phanh, đường kính trong trống phanh, các vết nứt, rãnh sâu và dấu hiệu quá nhiệt. Nếu tang trống vượt quá đường kính giới hạn do nhà sản xuất quy định, bị nứt hoặc biến dạng thì đó là lúc cần thay mới. Tang chống quá mỏng cũng giảm khả năng hấp thụ và tản nhiệt, làm tăng nguy cơ mất hiệu quả phanh.

Các bộ phận bên trong như xi lanh bánh xe, lò xo hồi vị và cơ cấu tự điều chỉnh cũng cần được kiểm tra. Xi lanh bị rò rỉ dầu, lò xo yếu hoặc cơ cấu điều chỉnh bị kẹt có thể khiến phanh hoạt động không đều, dù má phanh và tang trống chưa mòn hết.

Vì sao phanh tang trống dễ bị quá nhiệt?

Điểm hạn chế lớn nhất của phanh tang trống là khả năng tản nhiệt. Khi phanh, động năng của xe được chuyển hóa thành nhiệt năng nhờ ma sát giữa má phanh và tang trống. Khác với phanh đĩa, nơi các bề mặt ma sát tiếp xúc trực tiếp với không khí, phanh tang trống có kết cấu kín hơn. Nhiệt sinh ra trong quá trình phanh vì thế khó thoát ra ngoài, đặc biệt khi xe phải giảm tốc liên tục.

Điểm hạn chế lớn nhất của phanh tang trống là khả năng tản nhiệt. Ảnh: Allenlawsc

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Engineering Failure Analysis, phanh tang trống có thể đạt nhiệt độ cao hơn phanh đĩa trong cùng điều kiện phanh, từ đó dễ xuất hiện hiện tượng mất hiệu quả phanh do quá nhiệt.

Tình trạng này thường xảy ra khi xe xuống dốc dài, phanh gấp liên tục, chở tải nặng hoặc hệ thống thông gió bị hạn chế. Nhiệt độ quá cao có thể khiến vật liệu ma sát bị chai cứng, giảm độ bám giữa má phanh và tang trống. Người lái có thể nhận thấy bàn đạp phanh phải đạp sâu hơn nhưng xe giảm tốc kém hoặc xuất hiện mùi khét. Đây là những dấu hiệu không nên bỏ qua.

Thử nghiệm của Cơ quan Quản lý An toàn Vận tải Đường bộ Mỹ (FMCSA) cũng cho thấy phanh tang trống có thể bị suy giảm đáng kể hiệu quả sau nhiều lần phanh liên tiếp, trong khi phanh đĩa duy trì khả năng dừng xe ổn định hơn.

Cách kéo dài tuổi thọ phanh tang trống

Để hạn chế hao mòn và quá nhiệt, người lái nên chủ động giảm tốc trước khi xuống dốc, sử dụng phanh động cơ đối với xe số sàn và chọn số thấp phù hợp với điều kiện đường. Không nên rà phanh liên tục trong thời gian dài hoặc chở quá tải so với giới hạn thiết kế.

Khi phát hiện mùi khét, khói, tiếng kêu bất thường, xe bị lệch khi phanh hoặc bàn đạp phanh có cảm giác khác thường, cần dừng xe tại vị trí an toàn và kiểm tra hệ thống phanh. Không nên tiếp tục di chuyển nếu hiệu quả phanh suy giảm rõ rệt.

Bảo dưỡng định kỳ cũng rất quan trọng. Kỹ thuật viên cần vệ sinh cụm phanh, kiểm tra má phanh, tang trống, xi lanh bánh xe, lò xo hồi vị và cơ cấu tự điều chỉnh. Việc thay dầu phanh theo khuyến cáo của nhà sản xuất giúp hạn chế nguy cơ dầu bị nhiễm ẩm, giảm nhiệt độ sôi và góp phần gây mất hiệu quả phanh khi hệ thống quá nóng.

Tóm lại, phanh tang trống không có tuổi thọ cố định. Nếu được sử dụng đúng cách, bảo dưỡng đầy đủ và không bị quá nhiệt, hệ thống này có thể hoạt động bền bỉ trong thời gian dài. Tuy nhiên, sự an toàn luôn quan trọng hơn việc cố kéo dài thời gian sử dụng. Khi tang trống hoặc các chi tiết bên trong đã vượt giới hạn kỹ thuật, thay mới là giải pháp cần thiết.

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