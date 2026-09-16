Trang Carscoops vừa dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, đối tượng John Bojorquez, 35 tuổi - chủ đại lý ô tô JB Ohio Auto Sale ở Galloway (bang Ohio, Mỹ) đã nhận tội buôn bán hàng giả. Hoạt động này diễn ra từ tháng 8/2024 đến tháng 5/2025, liên quan đến ít nhất 44 túi khí giả được làm giả để trông giống linh kiện chính hãng của Honda.

Tháng 8/2024, nhân viên hải quan tại sân bay quốc tế Chicago O'Hare phát hiện một lô hàng gồm 20 túi khí giả. Đáng chú ý, hồ sơ khai báo cho lô hàng này ghi bên trong là "đèn ngủ để bàn”, thay vì linh kiện ô tô.

Sau đó, cùng một người gửi hàng tại Trung Quốc tiếp tục gửi thêm 4 lô hàng trong tháng. Các kiện hàng được khai báo tương tự là “đèn ngủ để bàn”. Bộ Tư pháp Mỹ chưa công bố liệu cả 4 lô hàng này có qua được khâu kiểm tra hay không và mỗi lô chứa bao nhiêu túi khí.

Đến tháng 5/2025, khi các đặc vụ liên bang khám xét đại lý JB Ohio Auto Sale, họ phát hiện nhiều túi khí giả tại đây. Một số túi khí được giấu trong giỏ đựng quần áo và phủ bên trên bằng khăn.

Theo cáo trạng, Bojorquez đã nhập khẩu những túi khí giả này và bán chúng như phụ tùng chính hãng Honda cho các phương tiện được đại lý kinh doanh.

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng bởi túi khí là một trong những hệ thống an toàn quan trọng nhất trên ô tô. Khác với những phụ tùng giả có thể dễ dàng nhận biết khi sử dụng, túi khí thường chỉ được kích hoạt trong tình huống xảy ra va chạm nghiêm trọng.

Cơ quan An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) cảnh báo túi khí giả có thể không bung khi cần thiết hoặc bị vỡ, phát tán các mảnh vỡ vào khoang hành khách khi kích hoạt. Các công tố viên Mỹ hiện chưa công bố những mẫu Honda hoặc số VIN cụ thể có liên quan, cũng chưa xác định có bao nhiêu túi khí giả đã được lắp lên xe khách hàng.

Việc Bojorquez thừa nhận đã buôn bán ít nhất 44 túi khí giả không đồng nghĩa toàn bộ số linh kiện này đã được lắp vào 44 chiếc xe. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn đang phải làm rõ phạm vi ảnh hưởng và nguy cơ đối với những khách hàng từng mua xe hoặc sửa chữa xe tại đại lý này.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Bojorquez đối mặt mức án khá nặng lên tới tối đa 10 năm tù. Mức án thực tế sẽ được quyết định tại phiên tòa dựa trên các quy định và hướng dẫn tuyên án liên bang.

(Theo Carscoops)