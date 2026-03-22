Sự việc xảy ra vào sáng ngày 19/3 tại Giang Tây (Trung Quốc) và được trang Newsflare đăng tải.

Theo hình ảnh từ video, nam biker đi mô tô phân khối lớn đang di chuyển trên đường thì bất ngờ một cây xanh cao, thân mảnh trồng trên dải phân cách bị gió mạnh quật ngã. Cây này đổ chắn ngang làn đường, tạo thành chướng ngại vật nguy hiểm ngay trước đầu xe.

Do tình huống xảy ra quá nhanh, người điều khiển không kịp chuyển hướng tránh và buộc phải phanh gấp. Hệ quả là bánh xe bị trượt, khiến cả người và xe đổ nhào xuống mặt đường. Nam biker đã bị thương ở chân và tay, trong khi chiếc mô tô phân khối lớn bị hư hỏng khá nặng.

Vụ việc bất khả kháng này là lời cảnh báo về những rủi ro khó lường khi tham gia giao thông trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt tại các tuyến đường có nhiều cây xanh ven dải phân cách.

(Theo Newsflare)

