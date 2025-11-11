Chủ xe cho biết, loại nhiên liệu này không tương thích với xe cổ, dẫn đến việc động cơ ngừng hoạt động dù xe vẫn trong tình trạng cơ khí hoàn hảo.

Video do chủ xe đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy, chiếc W123 S-Class sản xuất năm 1982, nổi tiếng là xe “triệu dặm” nhờ độ bền cao, đã dừng giữa đường. Chủ xe giải thích rằng, việc sử dụng xăng E20 tương tự như “cho xe ăn thực phẩm kém chất lượng”, dễ gây hỏng hóc. Xe không gặp vấn đề cơ học, tất cả các bộ phận như bugi, cuộn đánh lửa, bơm xăng đều mới thay, chỉ riêng nhiên liệu là gây ra sự cố. Chủ xe dự định sẽ xả hết xăng E20 và đổ xăng mới, hy vọng xe có thể tiếp tục hoạt động lâu dài.

Xem video:

Tại Ấn Độ, nhiều chủ xe cổ và xe đời đầu 2000 cũng đã phản ánh rằng, xăng E20 gây hư hỏng động cơ, bơm xăng, đường ống và bình xăng, đồng thời làm giam giảm hiệu suất nhiên liệu. Các chi tiết cao su và gioăng trên carburetor cũng xuống cấp nhanh hơn. Hiện khoảng 80% xe trên đường phố Ấn Độ không tương thích với E20, dẫn tới nhu cầu tăng loại xăng pha E5 và E10, nhưng chính phủ chưa có kế hoạch cung cấp lựa chọn thay thế, thậm chí còn muốn nâng tỷ lệ ethanol lên 27% (E27) trong thời gian tới.

Người dân và chủ xe đang lo ngại rằng tình trạng hư hỏng xe sẽ còn tiếp diễn khi xăng E20 và các mức pha cao hơn trở thành tiêu chuẩn, trong khi nông dân trồng mía và các nhà sản xuất ethanol tiếp tục thúc đẩy việc tăng tỷ lệ pha ethanol.

Theo Cartoq

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!