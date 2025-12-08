Dưới đây là một số tình huống được ghi nhận trong thời gian vừa qua:

Ô tô lạng lách khó hiểu trên đường

(Nguồn video: Tú Tú)

Tình huống diễn ra vào ngày 3/12 trên đường Nghi Tàm (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô con đi phía sau ghi lại.

Tài xế chiếc Ford Fiesta màu đỏ liên tục chuyển làn rất khó hiểu rồi cố nhấn ga vượt qua giao lộ trước khi đèn tín hiệu chuyển sang đỏ. Pha xử lý này khiến tài xế ô tô đi phía sau rất khó phán đoán và suýt nữa đã có va chạm xảy ra.

Ô tô tải vượt phải ngáo ngơ, suýt gây hoạ cho hành khách đi bộ

(Nguồn video: OFFB)

Tình huống được camera an ninh gia đình ghi lại vào chiều tối 1/12 trên một tuyến tỉnh lộ ở Nghệ An. Khi chiếc xe khách 29 chỗ dừng sát lề để một nữ hành khách bước xuống, bất ngờ một xe tải từ phía sau lao lên, chọn cách vượt ngay bên phải, ép sát mép đường.

Pha xử lý khó hiểu này khiến nữ hành khách giật mình hoảng hốt bởi chiếc xe tải chỉ cách người vài cm, còn những người chứng kiến phẫn nộ trước cú vượt ẩu đầy nguy hiểm.

Xe 45 chỗ lấn làn chặn lối xe đi đúng chiều gây phẫn nộ

(Nguồn video: Otofun)

Tình huống chiếc xe khách 45 chỗ lấn làn xảy ra hôm 3/12 tại phố Trần Thủ Độ (Hà Nội).

Theo đó, chiếc xe lớn chắn toàn bộ lối đi của các phương tiện ở làn ngược chiều khiến nhiều người đi xe máy phải lách qua khe hẹp hoặc lên vỉa hè. Lái xe có gắn camera hành trình bắt buộc phải dừng hẳn lại chờ khá lâu cho đến khi chiếc xe lớn này chuyển về đúng làn.

Ô tô 'cắm đầu' xuống nước khó hiểu

(Nguồn video: OFFB)

Pha lái xe khó hiểu xảy ra vào ngày 2/12 ở Cần Thơ. Theo hình ảnh do camera giám sát tại một bến phà ghi lại, dù chiếc phà đang chưa vào đến bến, chiếc ô tô con màu trắng đã từ từ lăn bánh lao thẳng xuống nước, tài xế vội vàng trèo qua cửa sổ để nhảy ra ngoài.

May mắn là những người trên phà đã hỗ trợ giữ chiếc ô tô lại, không để trôi thêm ra chỗ nước sâu, trong khi tài xế đã kịp bơi vào bờ an toàn.

Xe tải chuyển làn ẩu, gây hoạ cho ô tô con trên cầu Thăng Long

(Nguồn video: Nguyễn Trung)

Pha va chạm rất nguy hiểm xảy ra vào sáng 2/12 trên cầu Thăng Long (Hà Nội) và được camera hành trình của ô tô con ghi lại. Theo đó, chiếc xe tải mang BKS của Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) đang đi ở làn bên trái bất ngờ xi nhan chuyển làn sang bên phải.

Tuy nhiên, lúc này có một chiếc xe con màu đen hiệu Toyota Vios đang đi bên cạnh. Hậu quả, pha chuyển làn của xe tải trở thành cú tông vào đuôi ô tô con, khiến chiếc xe này mất lái và xoay 180 độ, sau đó văng sang làn ngược chiều và tiếp tục va chạm mạnh với một xe khách ở phía đối diện.

