Chủ nhân của "màn trình diễn" này là Amar Dezic, 28 tuổi, chủ một doanh nghiệp phụ tùng và độ xe. Anh sở hữu nhiều xe sang như Porsche Panamera, BMW M2, Range Rover Sport, nhưng chiếc Ferrari rõ ràng là “bảo vật” được ưu ái nhất.

Do khu căn hộ không còn chỗ gửi xe, Dezic đã nghĩ ra giải pháp táo bạo: thuê cần cẩu nâng siêu xe lên ban công riêng. Anh còn lên kế hoạch dựng một hộp kính phát sáng bao quanh chiếc xe, như trưng bày “tác phẩm nghệ thuật”, và quay toàn bộ quá trình để đăng lên mạng.

“Tôi muốn làm một hộp kính chiếu sáng cho nó, giống trưng bày một tác phẩm,” Dezic chia sẻ với báo Bild, đồng thời nói rằng ở Dubai, chuyện như vậy là “quá bình thường”.

Tuy nhiên, Vienna không phải Dubai. Chưa đầy một tuần sau, chính quyền đã yêu cầu tháo dỡ vì lo phần ban công không chịu nổi tải trọng xe, đồng thời tiềm ẩn rủi ro cháy nổ trong khu dân cư.

Một chiếc cần cẩu khác được huy động để đưa Ferrari xuống đất an toàn. Cuối cùng, Dezic đành đưa siêu xe về kho của công ty để cất giữ trong mùa đông.

