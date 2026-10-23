Chiếc xe múc đang thi công tháo dỡ nhà dân trên đường Hoàng Sa (TPHCM) bất ngờ lật ngửa giữa đường, khiến giao thông hướng vào trung tâm thành phố ùn tắc cục bộ.

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Khoảng 6h ngày 23/10, một chiếc xe múc (máy xúc) gặp sự cố khi đang thi công tháo dỡ nhà dân trên đường Hoàng Sa, thuộc phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

Tại hiện trường, chiếc xe múc bị lật ngửa, nằm chắn giữa lòng đường. Rất may, sự cố không gây thương vong về người.

Xe múc bị lật ra đường. Ảnh: Tuấn Kiệt

Vị trí xảy ra sự cố nằm trên đường Hoàng Sa, cách điểm giao cắt với tuyến đường sắt Bắc - Nam khoảng 100m, theo hướng vào trung tâm TPHCM. Do sự việc xảy ra vào đầu giờ sáng, đúng thời điểm cao điểm người dân đi làm, đi học, giao thông trên tuyến Hoàng Sa theo hướng từ khu vực Phú Nhuận, Tân Bình vào trung tâm thành phố bị cản trở, ùn tắc kéo dài.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng chính quyền địa phương để điều tiết giao thông. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Lực lượng CSGT phối hợp cùng công an địa phương phong tỏa khu vực gặp sự cố, phân luồng và điều tiết giao thông để giảm áp lực xe cộ dồn về.

Các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý, di dời phương tiện gặp nạn khỏi hiện trường để sớm trả lại sự thông thoáng cho tuyến đường.