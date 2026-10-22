Công an Đồng Nai vào cuộc điều tra thông tin việc xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới Campuchia. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định thông tin này không có thật.

Tối 22/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, thông tin xe khách đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 (ấp Phước Hòa, xã Long Phước) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2. Ảnh: A.X

Trước đó, Công an TP Đồng Nai phát hiện nhiều trang, nhóm Facebook đăng tải, chia sẻ văn bản “Thông báo khẩn về việc cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đi biên giới” của Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 khiến nhiều phụ huynh, học sinh, sinh viên lo lắng.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định thông tin sinh viên bị bắt cóc, đưa đến khu vực biên giới Campuchia là không có thật. Sinh viên B.T.H. (SN 2008, học viên khóa 20, ngành Cơ điện tử 2) là người cung cấp thông tin ban đầu.

Tại buổi làm việc, H. thừa nhận đã tự bịa đặt câu chuyện trên để kể với gia đình và nhà trường. Nguyên nhân là H. muốn được sử dụng xe máy cá nhân đi học thay vì đi xe khách nhưng không được gia đình đồng ý, nên nghĩ ra câu chuyện nhằm đạt mục đích của mình.

Đối với nhà trường, sau khi tiếp nhận thông tin do sinh viên cung cấp và cho rằng sự việc là có thật và muốn cảnh báo, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, ông Hoàng Văn Duyên, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã ký ban hành thông báo nội bộ và gửi lên nhóm Zalo giáo viên khi chưa phối hợp với công an xã kiểm tra, xác minh.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, sinh viên H. đã nhận thức được hành vi sai trái, đồng thời cam kết và xin lỗi gia đình, nhà trường về việc bịa đặt thông tin gây hoang mang dư luận.