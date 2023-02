Xuất hiện biển số xe đắt nhất thế giới, giá hơn 3 triệu USD

Mới đây, một biển số cá nhân hóa (biển R) đã được bán đấu giá tại Hồng Kông (Trung Quốc) với mức giá lên tới 2,6 triệu bảng Anh (tương đương 3,1 triệu USD, quy đổi tiền Việt là 74 tỷ đồng). Đây là biển số có giá đắt đỏ nhất kể từ trước tới nay.

Nhiều biển số xe được bán ra với mức giá cao ngất ngưởng (Ảnh: The Sun)

Tờ Bangkok Post cho hay, biển số R là một trong 49 chiếc được bán đấu giá dịp tết Nguyên đán do Bộ Giao thông vận tải Hồng Kông tổ chức. Mức giá khởi điểm của biển số R từ 525 bảng Anh (tương đương 15 triệu đồng) nhưng sau đó đã tăng lên chóng mặt do có nhiều người quan tâm. Một đại gia tại đó đã đưa ra mức giá 210.000 bảng Anh nhưng sau 60 vòng đấu, mức giá cuối cùng đã cao gấp khoảng 5.200 lần mức giá ban đầu.

Bên cạnh đó, mức giá của biển số R cũng cao hơn gấp đôi so với mức giá dự kiến ban đầu là 1,05 triệu bảng Anh. Sở dĩ biển số xe này có mức giá cao như vậy là do chữ cái R có liên quan đến những chiếc xe đua và là một trong những chữ cái may mắn theo quan niệm của người Trung Quốc.

Nhiều người quan niệm chữ R sẽ mang lại may mắn (Ảnh: The Sun)

Cũng trong cuộc đấu giá này, đã có hơn 292 biển số được bán ra với mức giá khởi điểm từ 8.900 bảng Anh (tương đương 253 triệu đồng). Một người tham gia đấu giá cho hay anh đã phải trải qua cuộc cạnh tranh khốc liệt trong phòng đấu giá để có thể mua một biển số xe lý tưởng.

Anh cũng không bất ngờ khi biển số R được bán ra với mức giá cao ngất ngưởng bởi lẽ “các tỷ phú luôn sẵn sàng trả hàng đống tiền cho một chiếc biển số ô tô mang lại may mắn cho họ”. Ngoài ra, “tôi cũng sẽ không ngạc nhiên nếu một biển số được bán ra mới mức giá 50 triệu đô la Hồng Kông trong tương lai”, anh chia sẻ.

Minh Nhật (Theo The Sun)