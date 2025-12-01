Trong phiên đấu giá biển số trực tuyến vào 11h00 trưa nay (1/12) do Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức, biển số xe máy siêu VIP với toàn số 9 của tỉnh Bắc Ninh 99AA-999.99 đã bất ngờ được chốt với mức 2.660.500.000 đồng sau 25 phút đấu giá chính thức và 10 vòng gia hạn, trở thành một trong những biển số xe máy có giá cao nhất từ trước đến nay.

Biển số trên thuộc nhóm ngũ quý 9 - dãy số được giới chơi biển đẹp xem là biểu tượng của may mắn, trường tồn và tài lộc, đứng đầu bảng trong hàng ngũ quý. Đặc biệt, với đầu số 99 của Bắc Ninh, biển số này trở nên "độc nhất vô nhị" khi có toàn số 9. Đây cũng là lý do khiến giá của biển số tăng nhanh chỉ sau vài vòng trả giá.

Trong khoảng 25 phút đấu chính thức, mức giá từ vài trăm triệu đã nhanh chóng leo lên hơn 1 tỷ đồng. Ở những phút cuối, hai tài khoản liên tục đẩy giá qua lại ở mức trên 2 tỷ đồng, trước khi một người đưa ra mức chốt 2,6605 tỷ đồng và chiến thắng.

Theo người chơi biển số đẹp, dãy số “999.99” đặc biệt được săn tìm, Bên cạnh giá trị phong thủy, biển số đẹp còn được xem là tài sản có thể giữ giá hoặc tăng giá, nhất là khi được gắn vào những chiếc xe tương xứng.

Ngay sau khi công bố kết quả, cộng đồng chơi biển số bàn luận sôi nổi, trong đó, mức giá chốt hơn 2,66 tỷ đồng nói trên cũng khiến nhiều người bất ngờ.

Nhiều người nhận định số tiền trên bỏ ra cho một biển xe máy là “rất mạnh tay”, tín hiệu cho thấy thị trường biển số đẹp xe máy đang ngày càng sôi động. Tuy vậy không ít người cho rằng giá trị của chiếc biển số đã bị đẩy lên quá cao, dẫn đến khả năng bỏ cọc rất lớn.

Trước đó, biển ngũ quý 9 cho xe máy của TPHCM là 50AA-999.99 từng được trả giá cao nhất đến 2,68 tỷ đồng vào ngày 9/4/2025, nhưng người trúng đấu giá sau đó đã bỏ cọc và biển số này đang chờ ngày tiếp tục được đưa ra đấu giá trong thời gian tới.

