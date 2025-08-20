Tối 19/8, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh tiếp tục tổ chức di chuyển khí tài quân sự từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Phúc Sơn, Hà Nội) về các điểm tập kết tại trung tâm Thủ đô.

Đoàn xe di chuyển từ đường Hồ Chí Minh qua quốc lộ 21A tới đại lộ Thăng Long rồi rẽ về các tuyến phố Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm - Cửa Bắc và kết thúc tại Nguyễn Tri Phương.

Những khẩu pháo di chuyển trên đường phố được nhiều người dân quan tâm. Trong số các loại pháo Binh chủng Pháo binh của Quân đội Việt Nam sở hữu có khá nhiều loại hiện đại như: Lựu pháo 122mm D-30; pháo dã chiến 130mm M46; lựu pháo 152 mm D-20; pháo tự hành 152 mm 2S3; pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad; hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật SCUD. Một số loại trong đó sẽ được trình diễn tại lễ diễu binh, diễu hành vào ngày 2/9.

Trong ảnh, khẩu pháo 105mm từ Lữ đoàn Pháo binh 45, lần lượt được kéo về Trường đua F1 bên cạnh sân vận động Mỹ Đình.

Đoàn xe chở tên lửa Scud chuẩn bị tiến vào khu vực trường đua F1.

Tên lửa Scud là loại tên lửa đạn đạo huyền thoại của những năm thuộc thế kỷ 20.

Đoàn xe di chuyển trên đường Võ Chí Công rồi rẽ về hướng Âu Cơ, Nghi Tàm.

Xe thiết giáp “Made in Vietnam” XTC-02. Đây là mẫu xe thiết giáp bánh lốp 2 cầu chủ động do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu và chế tạo. Xe chở được 9 chiến sĩ bộ binh, có trang bị súng máy cao xạ 12,7mm và đại liên 7,62mm; kíp xe gồm 3 người (trưởng xe, lái xe và xạ thủ súng máy).

Đoàn xe di chuyển theo đội hình một hàng dọc, tốc độ di chuyển khoảng 25 km/h.

Ngoài vũ khí, khí tài, các quân nhân cũng di chuyển về trung tâm Thủ đô để chuẩn bị cho các buổi diễn tập, sơ duyệt, tổng duyệt trong những ngày tới.

Pháo tự hành Su-152, loại vũ khí có khả năng diệt tăng. Với các viên đạn nổ phá nặng 43-34kg, pháo 152mm của Su-152 có thể tạo ra chấn động khủng khiếp khiến kíp lái xe bọc thép chiến đấu bị huỷ diệt ngay lập tức.

Đoàn xe về đến Bộ Quốc phòng lúc nửa đêm và rạng sáng 20/8.

Người dân đổ ra hai bên vỉa hè các tuyến phố Cửa Bắc, Nguyễn Tri Phương khá đông để xem tận mắt dàn vũ khí quân sự của Việt Nam.

Ảnh: Đức Anh - Bảo Minh - Nguyễn Huy - Minh Quân