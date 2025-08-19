XEM CLIP:

Tối 18/8, dưới tiết trời mưa nặng hạt, khí tài tham gia diễu binh A80 của Quân đội và Công an được vận chuyển từ Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 - Miếu Môn tới trung tâm Thủ đô. Hình ảnh đoàn xe tại đại lộ Thăng Long lúc 22h45. Ảnh: Thế Bằng.

Các khối xe chia làm hai đoàn cơ động trong đêm. Đoàn đầu tiên gồm 12 thiết giáp bánh xích và bánh lốp về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; đoàn sau gồm các xe pháo bánh lốp của lực lượng Hải quân và Phòng không Không quân. Một số khí tài được phủ bạt, vận chuyển bằng xe chuyên dụng. Ảnh: Thế Bằng.

Theo đó, đội xe bánh xích di chuyển về một địa điểm cất giữ trên phố Nguyễn Tri Phương, còn đội bánh lốp cơ động từ vị trí đóng quân về Trường đua F1 (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình). Ảnh: Thế Bằng.

Trong số khí tài tham gia diễu binh lần này có nhiều loại vũ khí do Việt Nam tự sản xuất hoặc cải tiến, hiện đại hóa. Ảnh: Thế Bằng.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển cơ động K300 Bastion P do Nga chế tạo, có thể tiêu diệt các mục tiêu hải quân mặt nước hiện đại (tàu chiến, tàu sân bay, tàu đổ bộ, tàu vận tải…) và cả một số mục tiêu mặt đất. Ảnh: Thế Bằng.

Hình ảnh đoàn xe dừng lại trên đường Lê Quang Đạo, đoạn trước cửa sân vận động Mỹ Đình khoảng 10 phút để cán bộ chiến sĩ kiểm tra sau khi đã di chuyển được quãng đường khá dài. Ảnh: Hoàng Hà.

Các khí tài được chuyển về Nguyễn Tri Phương thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: Hoàng Hà.

Các chiến sĩ xuống xe chuẩn bị công tác kiểm tra trước khi tiếp tục di chuyển. Ảnh: Hoàng Hà.

Các chiến sĩ kiểm tra xe trước khi tiếp tục di chuyển về phía đường Lê Đức Thọ và Hồ Tùng Mậu. Ảnh: Hoàng Hà.

Sau đoàn xe tăng thiết giáp là xe chở UAV - tổ hợp phương tiện bay không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) nghiên cứu sản xuất, gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật. Ảnh: Thế Bằng.

Đoàn xe trên đường Phạm Văn Đồng. Ảnh: Thế Sơn.

Đợt vận chuyển này không chỉ khí tài mà còn có các quân nhân. Ảnh: Hoàng Hà.

Đoàn xe trên phố Yên Phụ hướng về phố Cửa Bắc. Ảnh: Thạch Thảo.

Càng về khuya cơn mưa càng nặng hạt hơn. Ảnh: Huy Anh.

0h40 ngày 19/8, đoàn xe về tới phố Cửa Bắc đoạn giao với Nguyễn Tri Phương, điểm tập kết Bộ Quốc Phòng. Ảnh: Đức Anh.

Đêm 19/8, khối khí tài quân sự của Công an và Quân đội sẽ tiếp tục được di chuyển về khu vực gần Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để chuẩn bị cho buổi hợp luyện diễn ra vào 21/8. Ảnh: Đức Anh.