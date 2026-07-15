Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 sáng 13/7 tại khu dân cư Hickory Hill, thị trấn Totowa, bang New Jersey (Mỹ). Camera an ninh của một ngôi nhà gần hiện trường đã ghi lại khoảnh khắc tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu phố.

Video hiện trường:

Theo News12, người đàn ông 28 tuổi vừa ngồi vào chiếc xe Audi màu đen và khởi động thì chiếc xe bất ngờ phát nổ. Dù phương tiện bị phá hủy nghiêm trọng, tài xế vẫn tự mở cửa, đi bộ vào nhà trước khi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Nhà chức trách chưa công bố danh tính cũng như tình trạng cụ thể của người này.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: News12

Ông Sheldon Blaine, một cư dân sống gần hiện trường, cho biết ban đầu ông tưởng xảy ra tai nạn giao thông. Khi nhìn ra ngoài, ông thấy chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn. Sức ép từ vụ nổ làm vỡ các ô cửa sổ phía trước nhà, cửa chính bị bật tung và nhiều mảnh vỡ bay vào bên trong.

Theo ông Blaine, các mảnh vỡ còn văng sang bên kia đường, rơi xuống sân sau của nhiều ngôi nhà, khu nhà câu lạc bộ và khu vực hồ bơi trong khu dân cư. Gia đình ông may mắn không có ai bị thương. Sau đó, một người hàng xóm cho biết chồng bà chính là người điều khiển chiếc xe gặp nạn.

Kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy đây không phải là một vụ đánh bom. Theo Thị trưởng Totowa John Coiro, nguyên nhân sơ bộ nhiều khả năng xuất phát từ một bình khí acetylene để trong cốp xe bị rò rỉ và phát nổ khi xe được khởi động.

Được biết, chủ phương tiện là một thợ sửa ống nước và thường mang theo bình khí acetylene phục vụ công việc. Đây là loại khí dễ cháy, thường được sử dụng trong hàn và cắt kim loại.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo News12

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