Vụ việc xảy ra trên tuyến đường Gandhamguda–Bairagiguda ở khu vực Narsingi. Theo video được chia sẻ trên mạng xã hội, chiếc Maruti Suzuki Swift màu đỏ di chuyển chậm giữa tuyến đường đông phương tiện. Từ xa, nhiều người tưởng như không có ai ngồi sau vô lăng, trong khi một người đàn ông ngồi ở ghế phụ.

Xem video:

Khi tiến lại gần, người dân phát hiện người cầm lái là một bé gái khoảng 6 tuổi. Do chiếc xe chạy quá chậm, nhiều phương tiện phía sau phải giảm tốc, gây ùn ứ giao thông.

Nhiều người dân sau đó đã dừng xe và chất vấn người đàn ông đi cùng, được xác định là ông Pujari Tirupathi, Phó thanh tra cảnh sát bang Telangana. Họ cho rằng việc để một đứa trẻ điều khiển ô tô trên đường công cộng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả bé và những người tham gia giao thông khác.

Trong một đoạn video, ông Tirupathi được nhìn thấy đặt một tay lên vô lăng và khẳng định vẫn kiểm soát được chiếc xe vì đây là mẫu xe sử dụng hộp số tự động. Khi có thêm nhiều người tập trung phản đối, bé gái được đưa xuống ghế sau trước khi ông Tirupathi chuyển sang ghế lái.

Theo các video lan truyền, khi bị chất vấn, bé gái còn nói: "Ông cháu là cảnh sát", ám chỉ ông mình là một phó thanh tra.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tirupathi giải thích rằng đang huấn luyện cháu gái để chuẩn bị cho mục tiêu lập kỷ lục Guinness thế giới trở thành người lái ô tô nhỏ tuổi nhất. Ông cho rằng do xe dùng hộp số tự động và bản thân luôn kiểm soát vô lăng nên không xảy ra nguy hiểm.

Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho biết khi họ bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn, viên cảnh sát đã phản ứng gay gắt và nói: "Đó là lựa chọn của tôi. Mọi người không có quyền chất vấn?"

Đoạn video nhanh chóng gây bức xúc trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng lực lượng thực thi pháp luật phải là những người gương mẫu chấp hành quy định giao thông, thay vì vi phạm và gây nguy hiểm cho cộng đồng. Không ít người cũng chỉ ra việc chiếc xe chạy chậm giữa đường đã khiến giao thông trên tuyến Gandhamguda–Bairagiguda bị ùn tắc.

Sau khi xác minh vụ việc, Cảnh sát Narsingi đã khởi tố vụ án đối với ông Pujari Tirupathi theo Điều 125 của Bộ luật Hình sự Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), cùng các Điều 180 và 184 của Luật xe cơ giới liên quan đến hành vi giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển và gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Cảnh sát giao thông Cyberabad cũng xác nhận việc lập hồ sơ vụ án trên các kênh thông tin chính thức.

Sau đó, Tổng Giám đốc Cảnh sát bang Telangana, ông CV Anand, đã chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Tirupathi, đồng thời yêu cầu tiến hành điều tra nội bộ. Bên cạnh vụ án hình sự, viên cảnh sát này cũng phải đối mặt với các thủ tục kỷ luật của ngành. Nhà chức trách cho biết sẽ tiếp tục điều tra để xem xét các hình thức xử lý bổ sung nếu cần thiết.

Theo Cartoq

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