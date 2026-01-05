Không ít xe sang và xe siêu sang hiện đang bị bỏ hoang tại Hà Nội, dù giá bán rất đắt đỏ hay thậm chí thuộc phiên bản giới hạn. Trước đó, PV VietNamNet đã bắt gặp một chiếc Bentley Mulsanne trị giá 30 tỷ đồng bỏ hoang trong một bãi gửi xe và một chiếc Mercedes-AMG S63 bỏ hoang trên vỉa hè.

Mới đây, một chiếc xe sang đắt tiền khác cũng có số phận tương tự ở Hà Nội. Cụ thể, chiếc xe sang này là mẫu BMW Alpina B6 Convertible, bị bỏ hoang trong ngõ phố thuộc một khu tổ hợp thể thao tại phường Thanh Xuân (TP.Hà Nội).

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc Alpina B6 thuộc phiên bản B6 4.4, phát triển dựa trên nguyên mẫu BMW 6 Series E63/E64, sản xuất trong giai đoạn 2005-2007. Được biết, chiếc xe bị bỏ hoang là đời 2006.

Thời điểm mua mới, chiếc BMW Alpina B6 này có giá không dưới 5 tỷ đồng. Đây là mẫu xe sang có số lượng rất ít tại Việt Nam. Một số nguồn thống kê cho thấy, chỉ có 210 chiếc Alpina B6 Convertible thế hệ này được sản xuất trên toàn thế giới, bởi mẫu xe này được Alpina sản xuất thủ công.

Chưa rõ chiếc xe sang bị bỏ hoang từ năm nào, song tổng thể xe đã xuống cấp nghiêm trọng. Nước sơn màu xanh ở ngoại thất không còn nguyên vẹn, bị tróc sơn nhiều chỗ và thậm chí đổi màu ở nhiều vị trí. Thân xe để lộ một mảng rỉ sét lớn.

Do bị vứt xó nhiều năm và không có người trông coi, một số món đồ trên xe đã bị mất, trong đó có một bên lưới tản nhiệt, tay nắm cửa và dòng chữ “ALPINA” phía đuôi xe.

Xung quanh xe, cây cỏ mọc um tùm và bám vào thân xe. Tuy nhiên, đây là khu vực gần nhà thi đấu thể thao nên thường xuyên được dọn dẹp, cắt bớt cỏ.

Cặp đèn chiếu sáng tuy không bị mất nhưng mặt kính đã vỡ, xuống cấp nghiêm trọng. Cụm đèn bên phía người lái có cây cỏ mọc ra từ bên trong.

Cản trước tróc sơn khá nặng, có thể do quá trình va chạm khi dọn dẹp quanh xe. Phía trong bám nhiều bụi. Cụm đèn sương mù đã ố vàng, không thể sử dụng lại nếu phục hồi chiếc xe.

Phía đuôi xe còn giữ lại được nhiều chi tiết, từ cụm đèn hậu, logo BMW tới hệ thống ống xả làm bằng thép không rỉ. Bên trong ống xả là nhiều đất cát. Đáng chú ý, cụm đèn hậu xe còn khá “tươi” sau thời gian dài bỏ hoang.

Phần mui mềm bằng vải của xe có thể đóng mở bằng mô-tơ điện, cần 25 giây để mở và 27 giây để đóng. Khác với các mẫu xe hiện đại, chiếc Alpina B6 Convertible chỉ có thể thực hiện thao tác này khi đứng yên. Sau nhiều năm “dầm mưa dãi nắng”, mui vải đã bạc màu, thậm chí bị mốc nặng.

Bộ phận duy nhất còn nguyên vẹn trên chiếc xe sang hàng hiếm là bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch, sơn màu bạc. Cả bốn chiếc mâm xe tuy phủ bụi và bị cây cỏ bám vào nhưng đều có khả năng phục hồi tốt hơn các chi tiết khác trên xe.

Khoang nội thất xe sử dụng tông màu be chủ đạo, kết hợp cùng một số chi tiết màu đen. Da ghế đã mốc, ốp táp-lô và gỗ xuống cấp nghiêm trọng, nứt vỡ khá nhiều.

Alpina B6 phát triển từ mẫu BMW 6 Series bản hiệu suất cao, do đó xe được trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 4.4 lít, sản sinh công suất tối đa 493 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Sức mạnh truyền đến cầu sau thông qua hộp số tự động ZF 6 cấp. Nhờ đó, chiếc xe sang có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa gần 320 km/h.

Để phục hồi chiếc xe tiền tỷ này, ước tính chi phí sẽ không dưới 2 tỷ đồng, bao gồm thay mới toàn bộ nội thất, sơn lại ngoại thất, thay mới các bộ phận đã hỏng như hệ thống phuộc, đèn chiếu sáng,… Động cơ cũng là bộ phận quan trọng phải làm lại do đã không sử dụng trong thời gian dài.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!