Cadillac CT5-V Blackwing được xem là một trong những mẫu xe hiệu năng thuần Mỹ cuối cùng còn giữ được chất “cơ bắp”. Đây cũng là lựa chọn phù hợp dành cho những khách hàng muốn tìm một đối thủ xứng tầm với các mẫu xe hiệu suất cao châu Âu như BMW M5 hay Audi RS6. Mẫu xe này gây ấn tượng với động cơ V8 siêu nạp dung tích lớn cùng ngoại hình mạnh mẽ.

Tuy nhiên, một chiếc CT5-V Blackwing đời 2025 mới đây đã kết thúc quãng đời ngắn ngủi tại bang Oklahoma (Hoa Kỳ). Chiếc xe sang này bị cháy, dẫn đến hư hỏng nặng và bị cấp loại giấy tờ dành cho xe phế liệu, nghĩa là nó không còn được phép lưu thông trên đường.

Chiếc Cadillac CT5-V Blackwing bị cháy hiện được rao bán đấu giá thông qua đơn vị IAAI, “ODO” chỉ vỏn vẹn 2.503 dặm (tương đương 4.028 km) cho thấy nó còn khá mới trước khi gặp sự cố.

Tương tự những chiếc xe bị cháy hỏng được rao bán, không có thông tin nào được cung cấp về nguyên nhân dẫn đến vụ việc. Tuy vậy, hậu quả mà ngọn lửa để lại trên lớp sơn Cyber Yellow Metallic có thể thấy rõ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Phần đầu xe bị hư hại nặng, với lưới tản nhiệt nhựa đen bị ngọn lửa làm chảy hoàn toàn, nhiều chi tiết nhựa ở mặt trước bị biến dạng và cụm đèn pha cũng bị nóng chảy một phần. Phần trên thân xe chuyển sang màu cam đậm, xen lẫn nhiều mảng đen lớn. Đáng chú ý, đây không phải là vụ cháy động cơ.

Hình ảnh khoang động cơ cho thấy khu vực này gần như vẫn nguyên vẹn, cho thấy khối động cơ V8 6.2L có khả năng vẫn hoạt động bình thường, trừ khi một số dây điện đã bị hư hại do nhiệt.

Hệ thống truyền động, treo và phanh cũng dường như không bị ảnh hưởng, khiến chiếc vỏ xe cháy này trở thành nguồn phụ tùng có giá trị đối với những người có kinh nghiệm sửa chữa và lắp ráp.

Dù về mặt kỹ thuật vẫn có thể thay thế các tấm thân vỏ để phục hồi chiếc sedan hiệu năng cao, nhưng hình ảnh về chiếc Cadillac bị cháy cho thấy nội thất xe gần như không bị tác động bởi ngọn lửa và vẫn còn nguyên vẹn.

Chiếc xe này sẽ là lựa chọn hợp lý và đáng tiền cho những người cần tháo xe lấy phụ tùng. Với khoang nội thất còn nguyên vẹn và nhiều bộ phận cơ khí chưa bị ảnh hưởng, chiếc CT5-V Blackwing này có thể trở thành “mỏ vàng” linh kiện, phục vụ cho những dự án độ xe hoặc giúp “hồi sinh” một mẫu Blackwing khác từng gặp số phận tương tự.

Hai chìa khóa xe đều còn nguyên vẹn

Chiếc xe hiện đã tìm được người mua với mức giá trúng được công bố trên sàn đấu giá là 36.050 USD (tương đương hơn 950 triệu đồng). Đây có thể coi là mức giá không hề rẻ với một chiếc xe đã cháy rụi phần thân ngoài.

