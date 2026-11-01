Sau 3 năm sử dụng và đi khoảng 58.000 km, nhiều mẫu xe điện mất giá rất nhanh tại Anh chỉ còn chưa đến 30% giá trị ban đầu. Đáng chú ý, Lexus UX 300e đứng đầu danh sách với mức khấu hao 72,7%.

Theo phân tích dữ liệu của Tạp chí Auto Express, dựa trên dữ liệu do Công ty dịch vụ thông tin xe cộ CDL cung cấp, rất nhiều mẫu đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Lexus, Mercedes và Audi có mặt trong danh sách loạt xe điện mất giá nhanh nhất tại Anh. Các mẫu xe được đánh giá dựa trên giá bán trung bình khi mua mới và giá trị trao đổi sau 3 năm sử dụng, tương ứng quãng đường 36.000 dặm (khoảng 57.936 km).

Trong khi một chiếc ô tô tại Anh trung bình mất khoảng 45% giá trị sau 3 năm, 10 mẫu xe đứng đầu danh sách có mức khấu hao từ 69% đến 72,7%. Điều này đồng nghĩa chủ xe có thể mất hàng chục nghìn bảng Anh chỉ sau vài năm sử dụng.

Steve Walker, đại diện Auto Express, nhận định khấu hao là một trong những khoản chi phí lớn nhất khi sở hữu ô tô. Theo ông, sự đa dạng của sản phẩm, giá xe mới giảm và các chương trình ưu đãi mạnh đang khiến một số mẫu xe mất giá nhanh hơn.

Lexus, Mercedes và Audi góp mặt trong nhóm ô tô điện mất giá mạnh

Đứng đầu danh sách là mẫu Lexus UX 300e, SUV điện đầu tiên của Lexus. Xe có giá bán trung bình 51.145 bảng Anh (khoảng 1,79 tỷ đồng) khi mới, nhưng sau 3 năm và 36.000 dặm (khoảng 57.936 km), giá trị trao đổi chỉ còn 13.950 bảng Anh (khoảng 488 triệu đồng).

Như vậy, UX 300e mất 72,7% giá trị ban đầu, chỉ giữ lại 27,3%. Mẫu xe này đã ngừng sản xuất vào cuối năm 2025. Theo đánh giá của Auto Express, phạm vi hoạt động và không gian sử dụng là những điểm hạn chế của xe so với một số đối thủ.

Mẫu ô tô điện Lexus UX 300e đứng đầu danh sách.

Xếp thứ hai là Citroen e-C4, với mức khấu hao 72,3%. Giá xe mới trung bình 32.895 bảng Anh (khoảng 1,15 tỷ đồng), nhưng sau 3 năm chỉ còn giá trị trao đổi khoảng 9.125 bảng Anh (khoảng 319 triệu đồng).

Ở vị trí thứ ba là Vauxhall Astra Electric, mất 72% giá trị. Mẫu xe có giá bán trung bình 37.250 bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ đồng), nhưng chỉ còn 10.425 bảng Anh (khoảng 365 triệu đồng) sau 3 năm sử dụng.

Đứng thứ tư là Vauxhall Corsa Electric, với mức khấu hao 71,6%. Từ giá mua mới trung bình 32.635 bảng Anh (khoảng 1,14 tỷ đồng), giá trị trao đổi sau 3 năm giảm còn 9.275 bảng Anh (khoảng 324 triệu đồng).

Đáng chú ý, mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong duy nhất lọt vào top 10 là Audi A8, đứng thứ năm với mức khấu hao 70,7%.

Mẫu sedan hạng sang này có giá bán trung bình 103.620 bảng Anh (khoảng 3,63 tỷ đồng) khi mới, nhưng chỉ còn giá trị trao đổi khoảng 30.325 bảng Anh (khoảng 1,06 tỷ đồng) sau 3 năm. Audi A8 đã ngừng bán tại Anh từ đầu năm 2026.

Xếp thứ sáu là Subaru Solterra, mẫu SUV điện có quan hệ kỹ thuật với Toyota bZ4X. Xe có giá bán mới 52.495 bảng Anh (khoảng 1,84 tỷ đồng), nhưng sau 3 năm chỉ còn 15.575 bảng Anh (khoảng 545 triệu đồng), tương ứng mức khấu hao 70,3%.

Mẫu ô tô điện Subaru Solterra xếp thứ 6 bảng xếp hạng.

Ở vị trí thứ bảy là Fiat 500e, mẫu xe điện cỡ nhỏ mang phong cách hoài cổ. Giá bán trung bình khi mới đạt 28.035 bảng Anh (khoảng 981 triệu đồng), trong khi giá trị trao đổi sau 3 năm chỉ còn 8.475 bảng Anh (khoảng 296 triệu đồng). Mức khấu hao tương ứng là 69,8%.

Đứng thứ tám là Audi e-tron GT, mẫu xe điện hiệu suất cao có mức khấu hao 69,3%. Giá mua mới trung bình 107.875 bảng Anh (khoảng 3,78 tỷ đồng), nhưng giá trị còn lại sau 3 năm chỉ khoảng 33.150 bảng Anh (khoảng 1,16 tỷ đồng).

Ô tô điện Audi cũng góp mặt trong danh sách này.

Hai vị trí cuối cùng thuộc về các mẫu xe điện Mercedes-Benz. Mercedes-Benz EQS có giá mua mới trung bình 104.540 bảng Anh (khoảng 3,66 tỷ đồng), sau 3 năm còn 32.375 bảng Anh (khoảng 1,13 tỷ đồng), tương ứng mức khấu hao 69%.

Trong khi đó, Mercedes-Benz EQE có giá mua mới trung bình 86.615 bảng Anh (khoảng 3,03 tỷ đồng), nhưng giá trị trao đổi sau 3 năm chỉ còn 26.850 bảng Anh (khoảng 940 triệu đồng), cũng mất 69% giá trị.

Xe điện mất giá nhanh nhưng có thể trở thành món hời trên thị trường xe cũ

Theo Steve Walker, xe điện mới đang chịu áp lực mất giá từ sự cạnh tranh ngày càng lớn, giá bán giảm và các chương trình khuyến mại của nhà sản xuất. Điều này gây bất lợi cho người mua xe mới, nhưng lại mở ra cơ hội cho người tìm mua ô tô đã qua sử dụng.

Đáng chú ý, xu hướng mất giá của xe điện cũ không hoàn toàn đi theo chiều hướng giảm. Dữ liệu được This is Money công bố cho thấy một số mẫu xe điện đã qua sử dụng tại Anh tăng giá tới 28% trong 6 tháng gần đây, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng khiến người tiêu dùng quan tâm hơn đến chi phí vận hành.

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