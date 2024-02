Ra mắt lần đầu vào năm 2012, BYD Qin là mẫu sedan phổ thông hạng C thay thế cho BYD F3DM - mẫu xe plug-in hybrid sản xuất số lượng lớn đầu tiên trên thế giới.

Cùng thuộc thế hệ thứ 2, Qin Plus là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, thay thế cho Qin Pro ra mắt từ năm 2018. Hiện tại, Qin Plus đang được phân phối với 2 phiên bản: Qin Plus DM-i PHEV và Qin Plus EV thuần điện.

BYD vừa chính thức giới thiệu bản nâng cấp mới cho dòng sedan PHEV giá rẻ Qin Plus DM-i. Đặc biệt, phiên bản Glory Edition có mức giá chỉ 79.800 nhân dân tệ, tương đương hơn 11.000 USD (270 triệu đồng).

Mức giá này thậm chí còn thấp hơn khoảng 2.700 USD so với phiên bản tiêu chuẩn trước đây. Con số này chắc chắn sẽ tạo ra sức ép với các đối thủ cùng phân khúc tại thị trường tỷ dân này.

Cụ thể, giá bán BYD Qin Plus DM-i thậm chí còn thấp hơn 15% so với Volkswagen Lavida, mẫu xe bán chạy nhất phân khúc này tại Trung Quốc; thấp hơn Toyota Corolla và Corolla Hybrid lần lượt khoảng 40% và 50%.

Về ngoại hình, chiếc xe vẫn giữ những nét đặc trưng của dòng BYD Qin Plus như lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha và đèn hậu LED với thiết kế dạng "mắt rồng"...

Chiếc xe có kích thước 4.765 x 1.837 x 1.495 mm, chiều dài trục cơ sở 2.718 mm.

Nội thất của Qin Plus DM-i đầy đủ các chức năng hữu dụng như bảng đồng hồ táp-lô dạng nổi, màn hình cảm ứng trung tâm cỡ lớn, vô lăng thể thao 3 chấu với đáy vát ngang...

BYD Qin Plus DM-i được trang bị động cơ hút khí tự nhiên 1.5L công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm. Kết hợp với động cơ điện phụ trợ, công suất của chiếc sedan này đạt mức hiệu suất 180 mã lực/316 Nm, và 197 mã lực/325 Nm cho phiên bản cao cấp.

Đi kèm với động cơ này là 2 tùy chọn pin điện BYD Blade có dung lượng 8,32 kWh hoặc 18,32 kWh. Phiên bản tiêu chuẩn có khả năng di chuyển tối đa 55 km và 120 km với chế độ thuần điện.

Với Qin Plus DM-i, BYD không giấu tham vọng thống trị phân khúc xe phổ thông giá rẻ. Tập đoàn ô tô Trung Quốc này còn có nhiều sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp hơn như YangWang U8 SUV hay YangWang U9, vốn có hiệu suất không thua kém gì những mẫu siêu xe đến từ châu Âu.

Nguồn: Carscoops

