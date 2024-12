Top sedan cỡ D tháng 11/2024

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe sedan cỡ D bán ra trong tháng 11/2024 chỉ đạt 144 xe, giảm 24,6% so với tháng liền kề trước đó (191 xe), đồng thời giảm mạnh 56,4% so với cùng kỳ năm ngoài. Trái ngược với đà tăng trưởng của các phân khúc xe khác, đây lại là tháng thứ 2 liên tiếp phân khúc xe này sụt giảm.

Đáng nói, thứ tự trên bảng xếp hạng đã có những bất ngờ khi "ông vua phân khúc" Toyota Camry rời bỏ vị trí quen thuộc trong 10 tháng đã qua, Mazda6 vươn lên ngôi vương, trong khi Honda Accord vẫn dậm chân ở vị trí cũ.

Dưới đây là doanh số các mẫu xe trong phân khúc sedan hạng D, tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng trong tháng 11/2024:

1. Mazda6: 75 xe

Kết thúc tháng 11/2024, đã có 75 xe Mazda6 được giao tới tay khách hàng, tăng nhẹ 1,4% so với tháng trước (74 xe), nhưng vẫn giảm 11,8% so với tháng 11/2023. Dù không tạo được sự bứt phá như tháng 10 nhưng kết quả này đã giúp cho mẫu sedan cỡ D của Mazda soán ngôi của đối thủ Toyota Camry.

Lần gần nhất Mazda6 làm được điều tương tự là vào tháng 10/2022. Doanh số cộng dồn 11 tháng đã qua của Mazda6 đạt 558 chiếc, giảm mạnh 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện tại, Mazda6 là mẫu xe có giá bán rẻ nhất phân khúc sedan cỡ D với giá bán dao động từ 779-914 triệu đồng. Xe được trang bị hai tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L với 3 phiên bản Luxury, Premium và Premium GTCCC. Tuy tồn tại trên thị trường khá lâu nhưng thế mạnh của Mazda6 là kiểu dáng và trang bị tiên nghi nên mẫu xe này vẫn có được một lượng khách hàng nhất định.

2. KIA K5: 36 xe

Doanh số bán hàng của KIA K5 trong tháng 11/2024 chỉ đạt 36 xe, giảm nhẹ 2,7% so với tháng trước (37 xe) và giảm 64,7% so với tháng 11/2023. Dẫu vậy, mẫu xe của KIA vẫn thăng hạng, lên vị trí thứ 2 nhờ cú sảy chân của đối thủ Toyota Camry. Doanh số lũy kế 11 tháng đã qua của KIA K5 mới chỉ đạt 280 xe, giảm mạnh 70,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

KIA K5 là mẫu xe sedan cỡ D có ngoại hình hấp dẫn và có nhiều trang bị tiện nghi hiện đại. Tuy nhiên, giá bán từ 859-999 triệu đồng, chưa đủ sức cạnh tranh và không được người tiêu dùng ưa chuộng là những nguyên nhân khiến doanh số bán hàng mẫu xe này không có được sự bứt phá trong năm nay. Hiện tại, KIA K5 đang có 3 tùy chọn phiên bản (Luxury, Premium và GT-Line) cùng 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L.

3. Toyota Camry: 23 xe

Khép lại tháng 11/2024, sức mua của Toyota Camry bất ngờ sụt giảm mạnh khi chỉ bán được 23 xe, giảm 69,7% so với tháng trước đó (76 xe) và giảm 82,7% so với tháng 11/2023. Kết quả này không chỉ khiến mẫu xe của Toyota mất ngôi vị dẫn đầu trong phân khúc mà còn bị xướng tên trong top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng.

Doanh số lũy kế 11 tháng của Toyota Camry đạt 1.061 xe Camry (bao gồm phiên bản hybrid), giảm mạnh 51,4 % so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả bán hàng không tốt trong tháng 11 dường như cũng đã được dự báo trước khi thế hệ mới của mẫu xe này mới chỉ được giới thiệu vào cuối tháng 10 vừa qua nên có thể nguồn cung chưa đủ.

Nhưng xét về tổng doanh số, Toyota Camry vẫn đang bỏ khá xa các đối thủ, trong khi chỉ còn một tháng nữa là khép lại năm 2024. Do đó, ngôi vương phân khúc chắc chắn đã thuộc về mẫu xe này. Hiện tại, Toyota Camry thế hệ mới có 3 phiên bản gồm xăng và hybrid với giá bán từ 1,220-1,530 tỷ đồng.

4. Honda Accord: 10 xe

Doanh số bán hàng của Honda Accord trong tháng 11/2024 ghi nhận kết quả tốt khi bán được 10 xe, tăng 150% so với tháng trước (4 xe) và cả tháng 11/2023. Tính doanh số lũy kế 11 tháng qua, Honda Accord cũng mới bán được 79 xe, tăng 54,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù có kết quả bán hàng tốt hơn tháng trước nhưng từng đó không đủ giúp Honda Accord cải thiện thứ hạng của mình. Mẫu xe sedan cỡ D này cũng đã có tháng thứ 2 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng top 10 mẫu xe bán chậm nhất tháng.

Trong tháng 12 này, giá bán của Honda Accord đã hạ xuống mức 1,069 tỷ đồng nhờ chính sách ưu đãi 250 triệu đồng. Dẫu vậy, mức giá này vẫn cao hơn các đối thủ xếp trên, trừ Toyota Camry, chưa kể thiết kế và trang bị không có gì nổi bật.

