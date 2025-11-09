Nhiều hãng xe đang xem xét lại tương lai điện hóa, và Bentley không ngoại lệ khi tạm dừng kế hoạch chuyển đổi hoàn toàn dải sản phẩm sang xe điện. Thương hiệu xe sang Anh quốc đang kéo dài lộ trình, hướng tới danh mục sản phẩm thuần điện vào năm 2035, thay vì mục tiêu sớm hơn trước đó.

Bentley sẽ tiếp tục sản xuất xe dùng động cơ đốt trong, đồng thời giới thiệu thêm các mẫu xe dùng động cơ hybrid để đáp ứng nhu cầu thị trường và những yêu cầu pháp lý đang thay đổi.

Thế hệ tiếp theo của Bentley Flying Spur là minh chứng cho chiến lược này. Dự kiến, mẫu sedan siêu sang sẽ có các phiên bản hybrid, plug-in hybrid và thuần điện. Dù thông tin về mẫu Bentley cỡ lớn vẫn còn khá hạn chế, song một trang tin về xe tại Mỹ đã tổng hợp tất cả những gì họ được biết, bao gồm cả mô phỏng thiết kế của xe.

Mẫu concept Bentley EXP 15

Đầu năm nay, thương hiệu xe sang Anh quốc đã ra mắt concept EXP 15 dạng fastback, mang đến ngôn ngữ thiết kế tương lai cho các mẫu EV của hãng. Với định hướng đó, có thể một số chi tiết của concept này sẽ dùng trên mẫu Flying Spur thế hệ mới.

Phần đầu xe cách điệu từ hình chữ nhật, với lưới tản nhiệt đứng kiểu đặc trưng của Bentley, đi kèm họa tiết mắt lưới cùng màu thân xe và có thể phát sáng như lưới tản nhiệt của Rolls-Royce. Cụm đèn hình oval không còn, thay vào đó là đèn pha LED dạng dọc mảnh, nhấn mạnh phong thái góc cạnh và bệ vệ hơn.

Nắp ca-pô dài và phần mui dốc về phía sau của mẫu concept có khả năng sẽ được đưa vào xe thương mại. Cửa kính không viền giúp ngoại hình thêm thanh thoát. Tuy nhiên, do các quy định an toàn mới, hãng xe Anh quốc chỉ trang bị tay nắm cửa truyền thống thay vì tay nắm cửa ẩn trong thân xe.

Phía đuôi xe là cụm đèn hậu OLED dạng “halo” mảnh đặt trong một mặt phẳng, kết hợp với bộ khuếch tán tối giản và các chi tiết khí động học chủ động. Nắp cốp tạo hình nổi và cánh gió nhỏ tinh tế làm tăng vẻ thể thao cho chiếc sedan sang trọng.

Bên trong, khoang cabin nhiều khả năng áp dụng phong cách của Bentley EXP 15. Kính chắn gió nối liền với mui xe, có thể điều chỉnh độ trong suốt. Bảng táp-lô ốp gỗ veneer nhưng được tạo hiệu ứng phát sáng bề mặt, kết hợp với cụm màn hình OLED cùng các núm điều khiển kim loại chế tác tinh xảo. Tuy nhiên, thiết kế nội thất gây tranh cãi khi có phần rườm rà như một số xe sang Trung Quốc.

Các công nghệ nổi bật khác có thể bao gồm màn hình HUD kích thước 87 inch và hệ thống điều khiển giọng nói dựa trên AI. Hàng ghế sau được trang bị đầy đủ tiện nghi: ghế massage chỉnh điện, đèn nội thất, bàn picnic cùng các màn hình riêng điều chỉnh tính năng trên xe.

Về hệ truyền động, Bentley có thể tiếp tục bán phiên bản động cơ đốt trong thuần bên cạnh bản plug-in hybrid và thuần điện. Bản ICE dự kiến dùng động cơ V8 tăng áp kép, công suất từ 600–700 mã lực, mô-men xoắn trên 900 Nm. Bản PHEV được cho là sẽ dùng động cơ V8 kết hợp mô-tơ điện đặt sau, đi cùng pin 25,9 kWh. Cấu hình này có thể cho tổng công suất hơn 771 mã lực và 1.000 Nm.

Chung nền tảng với Porsche Cayenne EV sắp ra mắt, bản thuần điện của Flying Spur có thể đạt công suất tới 1.000 mã lực, dùng pin 113 kWh cho phạm vi hoạt động gần 595 km.

Là mẫu sedan siêu sang cạnh tranh ở phân khúc xe sang cao cấp nhất, Flying Spur nhắm tới nhóm khách hàng siêu giàu. Đối thủ của mẫu xe này gồm “đồng hương Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Maybach S-Class và thậm chí cả Maextro S800 mới của Huawei tại Trung Quốc.

Chiếc Bentley Flying Spur có giá lăn bánh lên tới 27 tỷ đồng khi trang bị nhiều tùy chọn đắt tiền (Ảnh: Tiến Dũng).

Tại Việt Nam, Bentley Flying Spur được nhiều đại gia lựa chọn kể từ khi hãng xe Anh quốc khai tử mẫu Mulsanne, với giá niêm yết chỉ từ 14,8 tỷ đồng. Ngoài giá bán rẻ hơn “đàn anh” Mulsanne, thiết kế sang trọng, gọn gàng và nhiều tiện nghi giúp xe được giới nhà giàu ưa chuộng hơn cả.

Theo Carscoops

