Nhiều chủ xe tại Việt Nam vẫn giữ những thói quen lái xe và sử dụng xe tưởng như vô hại nhưng về lâu dài lại khiến chi phí bảo dưỡng, sửa chữa đội lên đáng kể. Ngoài các lỗi quen thuộc như quên thay dầu định kỳ, tăng tốc phanh gấp, thốc ga khi máy còn nguội hay vào cua quá nhanh, còn một thói quen cố đổ đầy bình xăng đến mức tối đa, thậm chí "tràn cổ bình".

Nhiều người sử dụng ô tô thường có thói quen đổ tràn bình khi vào trạm xăng. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với suy nghĩ "đổ đầy cho tiện, đi được lâu hơn", không ít tài xế Việt Nam vô tình làm hỏng một bộ phận quan trọng trong hệ thống kiểm soát khí thải mà hầu hết ô tô sử dụng động cơ xăng hiện đại đều được trang bị. Đáng nói, lỗi này xảy ra âm thầm, đến khi xe báo bệnh thì túi tiền mới bắt đầu "đổ mồ hôi".

Đổ đầy bình xăng: Lợi bất cập hại

Hệ thống nhiên liệu trên ô tô hiện đại có dung tích được tính toán rất chặt chẽ. Ngoài bình xăng, hệ thống còn gồm đường ống dẫn, bơm xăng và đặc biệt là bình đựng than hoạt tính. Bộ phận này có nhiệm vụ thu giữ hơi xăng bay ra từ bình nhiên liệu, sau đó dẫn hơi này quay lại động cơ để đốt cháy, giúp giảm ô nhiễm môi trường và tránh thất thoát nhiên liệu.

Bình than hoạt tính thường được tìm thấy dưới gầm xe, gần bình chứa nhiên liệu. Ảnh: VATC

Vấn đề nằm ở chỗ, xăng dù ở dạng lỏng hay hơi, đều giãn nở khi nhiệt độ tăng. Khi tài xế cố tình đổ đầy xăng đến mức tối đa, thậm chí sau khi cò bơm xăng đã tự ngắt mà vẫn cố bơm thêm, nhiên liệu lỏng có thể tràn vào đường ống hơi và làm ngập bình than hoạt tính. Đây là điều mà nhà sản xuất không hề thiết kế để xảy ra.

Ban đầu, xe có thể chưa biểu hiện rõ ràng. Nhưng sau nhiều lần lặp lại thói quen này, than hoạt tính bị bão hòa, mất khả năng hấp thụ hơi xăng. Hệ quả là đèn báo lỗi động cơ (Check Engine) có thể bật sáng, xe hao xăng hơn, động cơ hoạt động không ổn định và thậm chí người ngồi trong cabin còn ngửi thấy mùi xăng khó chịu.

Dấu hiệu hỏng bình than hoạt tính dễ bị nhầm lẫn

Điểm nguy hiểm là các triệu chứng của bình than hoạt tính bị hỏng rất dễ nhầm với lỗi bugi, cảm biến oxy hoặc bộ xúc tác khí thải. Xe có thể rung giật nhẹ khi chạy không tải, tăng tốc kém mượt, mức tiêu thụ nhiên liệu tăng bất thường.

Hỏng bình chứa than hoạt tính rất dễ nhầm với lỗi bugi, cảm biến oxy hoặc bộ xúc tác khí thải. Ảnh: KIA Forum

Nhiều chủ xe vì không nắm rõ nguyên nhân nên tiếp tục chạy, khiến hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu EVAP lỗi nặng hơn, phát sinh thêm chi phí chẩn đoán và sửa chữa. Trong khi đó, "thủ phạm" thực sự lại nằm ở thói quen đổ xăng tưởng chừng vô hại.

Trong một số trường hợp, xe còn có thể không vượt qua được kiểm định khí thải do hơi xăng thoát ra ngoài quá mức cho phép.

Chi phí thay bình than hoạt tính

Tại Việt Nam, chi phí thay bình than hoạt tính được xem là khá cao so với mặt bằng thu nhập. Tùy dòng xe và đời xe, giá bình than hoạt tính chính hãng thường dao động từ 3-8 triệu đồng. Với một số mẫu xe SUV hoặc xe nhập khẩu, con số này có thể lên tới 10-15 triệu đồng nếu phải thay phụ tùng chính hãng.

Công thay thế thường mất từ 1-3 giờ. Giá nhân công tại các gara ô tô ngoài hiện phổ biến khoảng 300.000-600.000 đồng/giờ, trong khi tại hãng có thể cao hơn. Vì vậy, tổng chi phí sửa chữa có thể vượt mốc 5-10 triệu đồng chỉ vì một thói quen đổ xăng sai cách kéo dài.

Về lý thuyết, đây là một hạng mục có thể tự thay với những người am hiểu kỹ thuật. Tuy nhiên, tại Việt Nam, phần lớn chủ xe vẫn nên để gara thực hiện để tránh lắp sai đường ống hoặc làm phát sinh lỗi khác trên hệ thống nhiên liệu. Việc chẩn đoán bằng máy đọc lỗi cũng rất cần thiết để xác định chính xác nguyên nhân, tránh "thay nhầm, sửa thừa".

Lời khuyên từ kỹ thuật viên

Để tránh mất tiền oan, các chuyên gia sửa chữa ô tô khuyến cáo chỉ đổ xăng đến khi cò bơm xăng tự ngắt và dừng lại ngay. Bởi đó là mức nhiên liệu an toàn mà nhà sản xuất đã tính toán. Không nên cố bơm thêm để "làm tròn tiền" hay vì sợ hao hụt.

Hãy nhớ rằng cố đổ xăng đầy bình không giúp xe bền hơn hay chạy xa hơn bao nhiêu, nhưng cái giá phải trả khi hệ thống kiểm soát hơi nhiên liệu EVAP gặp sự cố thì hoàn toàn có thật. Trong bối cảnh chi phí sửa chữa ô tô ngày càng tăng, thay đổi một thói quen nhỏ này lại có thể giúp tài xế Việt tiết kiệm hàng chục triệu đồng trong suốt vòng đời sử dụng xe.

