Mẫu sedan đầu bảng của hãng xe sang Đức Mercedes-Benz S-Class vốn gắn liền với sự sang trọng, lịch lãm và đẳng cấp nay được tái định nghĩa theo hướng trẻ trung, phô diễn công nghệ và xuất hiện cả động cơ V8 mới đầy bất ngờ.

Tạm biệt nội thất gỗ, S-Class sẽ tràn đầy màn hình và công nghệ

Theo Mercedes-Benz, hơn 50% nội thất của S-Class 2027 được làm mới hoặc tinh chỉnh. Sự thay đổi bắt đầu ngay từ ngoại thất với lưới tản nhiệt lớn hơn 20%, có đèn chiếu sáng và điểm xuyết các ngôi sao mạ crôm 3D.

Logo ngôi sao 3 cánh trên nắp ca-pô cũng có thể phát sáng, một chi tiết lạ lẫm với mẫu xe vốn theo đuổi sự tinh tế. S-Class 2027 còn có đèn pha, đèn hậu thiết kế lại với họa tiết ngôi sao, bộ mâm mới và bảng màu sơn mới theo hướng trẻ trung hơn.

Hãng xe Đức bổ sung chương trình cá nhân hóa Manufaktur Made to Measure với hơn 150 màu sơn và 400 cấu hình nội thất. Tùy chọn AMG Line tiếp tục tạo khác biệt bằng cản trước thể thao hơn, ốp sườn, vô-lăng đáy phẳng và mâm AMG đến 21 inch.

Nếu ngoại thất chỉ nâng cấp nhẹ, nội thất S-Class 2027 lại là một bước ngoặt lớn. Phần lớn chi tiết ốp gỗ quen thuộc biến mất, nhường chỗ cho "biển” màn hình và vật liệu hiện đại.

Trong đó, khoang lái trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 14,4 inch và màn hình phụ cho hành khách phía trước 12,3 inch. Sự gia tăng màn hình khiến nội thất trở nên ngập tràn công nghệ hơn nhưng cũng giảm đi vẻ ấm áp vốn là đặc trưng của S-Class.

Để phù hợp với thay đổi này, Mercedes thiết kế lại bảng táp-lô và cụm điều khiển trung tâm, tích hợp sạc điện thoại không dây kép và giá để cốc có đèn LED. Điểm thú vị là S-Class 2027 quay trở lại với các nút bấm vật lý. Vô-lăng mới có công tắc cơ cho hệ thống Distronic và núm xoay chỉnh âm lượng.

Nhưng Mercedes vẫn không từ bỏ cuộc chơi công nghệ. Ví dụ điển hình là các cửa gió điều hòa hình tròn tích hợp điều khiển kỹ thuật số. Hệ thống tự động điều chỉnh cửa gió theo ý muốn người dùng, lưu được 8 cấu hình và kích hoạt qua trợ lý ảo MBUX mới. Trợ lý ảo được nâng cấp với trí tuệ nhân tạo dựa trên ChatGPT-4o và Microsoft Bing Search, hiển thị dưới dạng hình đại diện ngôi sao Mercedes.

Ở hàng ghế sau, khách hàng VIP có hệ thống giải trí màn hình 13,1 inch, điều khiển từ xa tháo rời và camera hỗ trợ họp trực tuyến qua Microsoft Teams.

Loạt tiện nghi mới còn bao gồm dây an toàn phía trước có sưởi, kết hợp với ghế sưởi để tạo cảm giác “ôm nhẹ” khi trời lạnh; hệ thống âm thanh vòm 3D Burmester tiêu chuẩn. Nếu nâng cấp, người dùng có thể sở hữu dàn âm thanh 4D với 39 loa.

Động cơ V8 mới và nhiều tùy chọn mạnh mẽ

Điểm nhấn quan trọng của S-Class 2027 nằm dưới nắp ca-pô với khối động cơ V8 mới M177 Evo cho bản S 580 4Matic. Đây là động cơ tăng áp kép 4.0L, hybrid nhẹ, cho công suất 530 mã lực và mô-men xoắn 750 Nm, tăng đáng kể so với đời trước.

Hãng đã cải tiến hệ thống tăng áp và hệ thống phun nhiên liệu để cải thiện độ nhạy và sự êm ái. Về vận hành, S-Class 2027 trang bị hệ thống lái bánh sau 4,5 độ tiêu chuẩn tại Mỹ; tuỳ chọn nâng lên 10 độ giúp bán kính quay chỉ 10,8 m. Xe sử dụng treo khí nén và có thể bổ sung hệ thống E-Active Body Control giúp thân xe cân bằng chủ động.

Ngoài ra còn có bản S 450 dùng động cơ I6 3.0L công suất 376 mã lực; bản S 500 có sức mạnh 443 mã lực. Ở châu Âu, S-Class tiếp tục có tùy chọn diesel 3.0L với công suất 309-362 mã lực.

Mercedes cũng giới thiệu hai phiên bản hybrid có sạc ngoài là S 450 e với động cơ I6 3.0L + mô-tơ điện, công suất 429 mã lực, thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h là 5,7 giây, phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 118km (theo chuẩn WLTP) và S 580 e với công suất 577 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h chỉ 4,4 giây, phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 103km.

Tại Mỹ, S-Class chỉ có 3 lựa chọn: S 500, S 580 và S 580 e, nhưng các bản AMG mới lại được hứa hẹn ra mắt sau. Giá bán sẽ được công bố ở gần thời điểm ra mắt, có thể vào giữa năm 2026.

Dù có diện mạo mới mẻ nhưng nhiều khách hàng tỏ ra thất vọng khi S-Class 2027 rời xa phong cách sang trọng truyền thống.

Việc loại bỏ các chi tiết ốp gỗ, thay bằng hàng loạt màn hình và hiệu ứng ánh sáng có phần rối rắm khiến khoang cabin bị đánh giá là “lạnh lẽo”, thiếu chất quý tộc vốn là dấu ấn của S-Class suốt nhiều thập kỷ. Với họ, mẫu xe sang đầu bảng giờ trông hào nhoáng hơn là sang trọng.

(Theo Carscoops)

