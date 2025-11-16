Xem video:

Nguồn tin ban đầu cho biết, nhóm chơi xe mang tên Gang of Thars đang khám phá các cung đường thuộc dãy Aravalli, gần Gurgaon cuối tuần trước. Trong lúc di chuyển, một thành viên phát hiện hồ nước nhỏ bên đường và quyết định “tăng độ mạo hiểm” bằng cách lái thẳng chiếc Thar xuống khu vực này, mà không kiểm tra độ sâu.

Chỉ vài phút sau, toàn bộ chiếc SUV đã chìm xuống đáy hồ. Rất may, tài xế đã kịp thoát ra ngoài. Một người trong nhóm cũng tỏ ra ngạc nhiên vì chủ xe có thể thoát khỏi khoang lái trong tình huống nguy hiểm như vậy.

Video không ghi lại khoảnh khắc chiếc xe lao xuống hồ, nhưng cho thấy cảnh các thành viên còn lại đang cố gắng kéo chiếc xe bị chìm lên bờ. Họ dùng một chiếc Thar khác và dây kéo để hỗ trợ, trong khi chủ xe lội dưới nước để hướng dẫn. Tuy nhiên, những tảng đá lớn dưới lòng hồ khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn, còn xe cứu hộ lại bị hạn chế diện tích tiếp cận vì xung quanh là mặt nước.

Cuối video là hình ảnh phần mui xe chìm đã bắt đầu trồi lên. Nhóm người này cho rằng nếu có tời điện chuyên dụng, việc kéo xe mắc kẹt sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Theo Cartoq

