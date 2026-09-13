Theo ABC News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 12/9 trên tuyến đường Nerowie, giao với đường Parwan-Exford, thuộc khu vực Parwan, phía tây Melbourne.

Cảnh sát bang Victoria cho biết chiếc xe SUV 4WD 8 chỗ ngồi do một phụ nữ 34 tuổi điều khiển đã bị lật khi đang chở 7 trẻ em. Người phụ nữ được cho là mẹ của một trong các nạn nhân.

Xe SUV chở 7 đứa trẻ cho nữ tài xế điều khiển bị lật, 2 bé tử vong.

Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai nhiều đội cấp cứu cùng hai trực thăng cứu thương để hỗ trợ những người bị nạn.

Hai nạn nhân được xác định là Ossama El Hawli, 11 tuổi, và Sarah El Hawli, 7 tuổi. Sarah tử vong tại hiện trường dù được nhân viên y tế nỗ lực cấp cứu.

Trong khi đó, Ossama được đưa bằng trực thăng đến Bệnh viện Nhi Hoàng gia trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, em đã qua đời tại bệnh viện vào tối cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn.

Năm trẻ em còn lại, gồm một trẻ mới biết đi, ba trẻ ở độ tuổi tiểu học và một thiếu niên, được đưa đến bệnh viện để điều trị. Bệnh viện Nhi Hoàng gia cho biết cả 5 em đều trong tình trạng ổn định và các vết thương không đe dọa đến tính mạng.

Nữ tài xế 34 tuổi cũng được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Melbourne để theo dõi.

Theo cảnh sát, chiếc xe đã bị lật trong một tình huống chưa được làm rõ. Một số thành viên gia đình cho biết họ nghi ngờ tài xế đánh lái để tránh một tảng đá trên đường, song cơ quan chức năng chưa xác nhận thông tin này.

Trung sĩ điều tra Tony Gentile cho biết hiện trường vụ tai nạn khá hỗn loạn khi người thân và người dân xung quanh tìm cách hỗ trợ những đứa trẻ.

“Những người chứng kiến vụ việc đã dừng xe lại trên đường và giúp đỡ”, ông nói.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân và những tình tiết dẫn đến vụ tai nạn.

Cảnh sát kêu gọi những người chứng kiến vụ việc, có camera hành trình, camera giám sát hoặc thông tin liên quan liên hệ với cảnh sát hoặc gửi thông tin trực tuyến.

Theo ABC

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