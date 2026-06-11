Trong bối cảnh thị trường ô tô cũ tiếp tục sôi động ở phân khúc giá thấp, những mẫu xe SUV đời sâu nhưng nổi tiếng bền bỉ đang trở thành lựa chọn được nhiều người tìm kiếm. Với ngân sách chỉ từ 200-400 triệu đồng, người mua hiện có khá nhiều lựa chọn xe gầm cao 7 chỗ hoặc SUV cỡ lớn nhập khẩu, sở hữu khung gầm chắc chắn, động cơ dung tích lớn và khả năng vận hành đã được kiểm chứng qua thời gian.

Đa số các xe đều có tuổi đời đã trên dưới 15 năm không thể so sánh về công nghệ hay tiện nghi với các mẫu xe đời mới, nhưng nhờ giữ được sức hút nhờ độ bền cơ khí cao, phụ tùng dễ tìm và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển gia đình hoặc đi đường dài. Trên các sàn giao dịch xe cũ hiện nay, một số mẫu SUV được giới kinh doanh gọi là "nồi đồng cối đá" đang được rao bán với mức giá chỉ ngang một chiếc xe hạng A đời mới.

Tuy nhiên, giới chuyên môn khuyến cáo người mua nên kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, tình trạng khung gầm và động cơ trước khi quyết định xuống tiền để tránh phát sinh chi phí sửa chữa ngoài dự kiến.

Toyota Fortuner SR5 nhập khẩu Indonesia sản xuất năm 2011

Một trong những cái tên được nhiều người quan tâm là Toyota Fortuner SR5 nhập khẩu Indonesia sản xuất năm 2011. Chiếc xe được anh Nguyễn Hoài Sơn (Hà Nội) giới thiệu đã lăn bánh khoảng 120.000km, thuộc phiên bản nhập khẩu vốn được đánh giá cao về độ bền và chất lượng hoàn thiện. Theo thông tin đăng tải, phần khung gầm và động cơ vẫn còn nguyên bản, bốn lốp đã được thay mới.

Toyota Fortuner SR5 nhập khẩu Indonesia sản xuất năm 2011.

Fortuner thế hệ đầu nổi tiếng nhờ kết cấu khung gầm dạng body-on-frame tương tự xe bán tải, giúp xe vận hành bền bỉ trên nhiều điều kiện đường sá. Nội thất không quá hiện đại nhưng đủ dùng với cấu hình 7 chỗ rộng rãi. Ưu điểm lớn nhất của mẫu xe này là khả năng giữ giá tốt, phụ tùng sẵn có và chi phí sửa chữa không quá đắt đỏ.

Tuy nhiên, nhược điểm là cảm giác lái chưa thực sự êm ái như các SUV khung liền thân, trang bị an toàn và tiện nghi cũng ở mức cơ bản nếu so với xe đời mới. Mức giá được chào bán hiện ở ngưỡng hơn 300 triệu đồng.

Toyota Highlander LE 3.5 V6 4x4 đời 2007 nhập khẩu từ Mỹ

Ở tầm giá tương tự, Toyota Highlander LE 3.5 V6 4x4 đời 2007 nhập khẩu từ Mỹ cũng thu hút sự chú ý của những người yêu thích SUV cỡ lớn. Xe sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3.5L kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ.

Theo người bán, chiếc xe đã được bảo dưỡng tổng thể, thay mới các loại dầu mỡ và nâng cấp màn hình Android, camera lùi cùng thiết bị dẫn đường.

Toyota Highlander LE 3.5 V6 4x4 đời 2007 nhập khẩu từ Mỹ.

So với Fortuner, Highlander có lợi thế ở sự êm ái, cách âm tốt và cảm giác lái thiên về xe du lịch. Không gian nội thất rộng rãi cùng hàng ghế thứ ba đủ dùng cho gia đình đông người. Điểm mạnh của mẫu SUV này là độ bền cao theo tiêu chuẩn Toyota, khả năng vận hành ổn định và nhiều trang bị tiện nghi hơn mặt bằng xe cùng thời.

Tuy nhiên, động cơ V6 cũng đồng nghĩa mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn đáng kể, trong khi chi phí bảo dưỡng một số chi tiết nhập khẩu có thể cao hơn các mẫu xe phổ thông.

Mitsubishi Pajero V36 máy dầu 2.8L sản xuất năm 2001, nhập khẩu từ Nhật Bản

Một lựa chọn dành cho những người thường xuyên đi đường trường hoặc địa hình là Mitsubishi Pajero V36 máy dầu 2.8L sản xuất năm 2001, nhập khẩu từ Nhật Bản. Theo giới thiệu cuả người bán, động cơ và hệ thống truyền động vẫn nguyên bản, chưa từng phải thay thế các chi tiết lớn. Xe được nâng cấp nội thất da Nappa, màn hình Android cùng hệ thống giải trí mới nhưng vẫn giữ lại đầu CD và cassette nguyên bản.

Mitsubishi Pajero V36 máy dầu 2.8L sản xuất năm 2001, nhập khẩu từ Nhật Bản.

Dòng Pajero vốn nổi tiếng với độ bền cơ khí và khả năng chinh phục địa hình. Hệ dẫn động hai cầu cùng động cơ diesel giúp xe có sức kéo tốt, tiết kiệm nhiên liệu hơn so với nhiều SUV sử dụng động cơ xăng dung tích lớn.

Ưu điểm của mẫu xe này là kết cấu chắc chắn, khả năng vận hành bền bỉ và ít hỏng vặt. Dù vậy, tuổi đời hơn 20 năm khiến người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng khung gầm, hệ thống điện và các chi tiết cao su trước khi xuống tiền. Mức giá rao bán hiện chỉ quanh mốc hơn 200 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe MLX 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc đời 2009

Trong nhóm SUV gia đình, Hyundai Santa Fe MLX 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc đời 2009 là một trong những mẫu xe có lượng người tìm mua khá ổn định. Chiếc xe được giới thiệu thuộc bản đầy đủ trang bị với cửa sổ trời, ghế chỉnh điện, điều hòa tự động ba vùng, gương tích hợp đèn báo rẽ và các tính năng hỗ trợ lái quen thuộc.

Hyundai Santa Fe MLX 2.0 nhập khẩu nguyên chiếc đời 2009.

Theo người bán, xe đã được bảo dưỡng kỹ lưỡng, thay thế nhiều hạng mục hao mòn như dầu mỡ, cao su và lọc dầu. Động cơ diesel 2.0L là điểm cộng lớn nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu và độ lành tính. So với các đối thủ cùng tầm giá, Santa Fe mang đến cảm giác lái dễ chịu hơn, nội thất hiện đại hơn và phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình.

Tuy nhiên, một số chi tiết điện tử và hệ thống điều hòa trên xe đời sâu có thể phát sinh chi phí sửa chữa nếu không được bảo dưỡng đúng cách. Giá bán hiện được chào ở mức dưới 300 triệu đồng.

Mitsubishi Pajero V93 sản xuất năm 2008

Đáng chú ý nhất trong nhóm xe nhập khẩu giá hơn 300 triệu đồng là Mitsubishi Pajero V93 sản xuất năm 2008. Đây là phiên bản sử dụng động cơ xăng V6 3.0L kết hợp hệ dẫn động 4x4 và cấu hình 7 chỗ ngồi. Theo thông tin rao bán, chiếc xe có nguồn gốc từ Đại sứ quán Pháp, đã sang tên cá nhân. Bộ lốp Michelin còn mới, lốp dự phòng chưa sử dụng, nội thất da cao cấp vẫn giữ được tình trạng tốt.

Mitsubishi Pajero V93 sản xuất năm 2008.

Pajero V93 được đánh giá là một trong những mẫu SUV địa hình đáng tin cậy nhất của Mitsubishi. Xe sở hữu khung gầm chắc chắn, khả năng vượt địa hình tốt nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển đường dài.

Điểm mạnh của mẫu xe này nằm ở độ bền, không gian rộng rãi và hệ dẫn động Super Select nổi tiếng. Nhược điểm là mức tiêu hao nhiên liệu tương đối cao do sử dụng động cơ xăng dung tích lớn, trong khi chi phí bảo dưỡng cũng cao hơn một số mẫu SUV phổ thông. Dù vậy, với mức giá chỉ hơn 300 triệu đồng, Pajero V93 vẫn được xem là lựa chọn hấp dẫn cho những gia đình yêu thích du lịch và khám phá.

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!