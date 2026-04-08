Xem video:

Theo Carscoops India, sự việc được chia sẻ trên YouTube bởi tài khoản Akkinagpal. Chiếc SUV điện Mahindra XEV 9E được ghi lại tại một trạm sạc trong tình trạng biến dạng nặng phần đầu và hông phải sau va chạm.

Chủ xe cho biết tai nạn xảy ra khi đang chạy tốc độ cao trên cao tốc thì bất ngờ một con linh dương xanh (nilgai) lao ngang đầu xe từ bên phải. Cú va chạm quá nhanh khiến tài xế không kịp phản ứng.

Vụ việc khiến chắn bùn, nắp ca-pô, cản trước, đèn pha và kính lái phía trước bị phá hủy. Sau cú đâm đầu tiên, chiếc SUV tiếp tục mất lái và phần đuôi va vào dải phân cách.

Chủ xe cho biết con vật chết tại chỗ, nhưng rất may cả hai người trên xe đều không bị thương. Túi khí không bung do điểm va chạm nằm ở góc chắn bùn thay vì trực diện phần đầu.

Theo lời tài xế, nếu cú va xảy ra ở chính diện, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) của xe có thể đã can thiệp để giảm thiểu tai nạn, đồng thời kích hoạt túi khí.

Đáng chú ý, dù hư hỏng nặng phần vỏ ngoài, cấu trúc thân xe và các cột trụ vẫn nguyên vẹn. Sau tai nạn, chủ xe đã đục một khoảng trên kính lái bị vỡ để quan sát đường và tự lái xe tới trạm sạc gần nhất.

Ước tính chi phí sửa chữa chiếc SUV điện này vào khoảng 450.000-475.000 Rupee (tương đương 136-144 triệu đồng). Tuy nhiên, chủ xe sẽ phải tự chi trả toàn bộ do bảo hiểm vừa hết hạn vài ngày trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Mahindra XEV 9E hiện là một trong những mẫu ô tô an toàn nhất đang bán tại Ấn Độ. Xe đạt điểm tuyệt đối 32/32 về bảo vệ người lớn và 45/49 điểm bảo vệ trẻ em trong bài thử va chạm Bharat NCAP.

Theo Cartoq

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!